Starší řidič z místa střetu nedaleko bývalého Zverimexu v Masarykově ulici ujel. Místní lidé přechod považují za nebezpečný, odborníci na bezpečnost v dopravě jim dávají za pravdu.

Jak vysvětlila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová, kromě svědectví lidí, kteří nehodu viděli, má policie k dispozici i dokonalé kamerové záznamy. Ty ukazují, že řidič z místa neujel hned. Poté, co 85letou seniorku srazil, zastavil, přišel k ní, podíval se na ni a teprve potom odjel. „Video zobrazuje celý děj nehody od začátku do konce. Z místa nehody jel několik desítek metrů a znovu zastavil. Pravděpodobně svou roli sehrála psychologie po nehodě,“ uvedla Hyšplerová. Policisté šoféra dostihli chvíli po havárii. Dechová zkouška neprokázala, že by řídil pod vlivem alkoholu.

Místní lidé ovšem mají v paměti podobnou nehodu z 19. prosince loňského roku, kdy také na přechodu pro chodce zahynula seniorka. „Tady by opravdu bylo potřeba s tím něco udělat. Já nevím, třeba semafory. Každý tu jezdí jako blázen. Kolik lidí tu umře, než tu udělají další bezpečnostní opatření?“ ptá se Ústečanka Eliška Novotná.

Podobně reagovali i uživatelé na sociálních sítích. Například uživatelka, která užívá jméno Sarah Ukhal. „Na co čekáte? Už tu zemřelo tolik lidí, to samé na přechodu hned pod tímto! Zabezpečte toto místo! Jezdí tu jako kreténi!“ napsala v diskusi na Facebooku.

O dopravních změnách s místními lidmi loni jednala i starostka centrálního obvodu Hana Štrymplová. „Obdržela jsem i petici od lidí k zajištění bezpečnosti provozu Masarykovy ulice, kterou jsme předali k řešení odboru dopravní policie. Dle informací je Masarykova ulice zajištěna ostrůvky a omezením rychlosti, další kroky nebyly dojednány. Doufám, že po dvou tragických nehodách dopravní znalci stanovisko přehodnotí a tuto část nebezpečné vozovky zabezpečí, aby nedocházelo již k dalším tragédiím,“ řekla.

Místo nehody považuje za jedno z nejnebezpečnějších i odborník na bezpečnost v dopravě a bývalý koordinátor BESIP v Ústeckém kraji Jan Pechout. „Je tu zastávka MHD. Když tu stojí bus, má před sebou zhruba metr přechod pro chodce a o kus dál je ještě odbočka doprava. Nebezpečné pro chodce i řidiče. Hodnotím ho jako jedno z nejvíce nepřehledných míst na celé Masaryčce,“ komentoval nehodu.

Podle náměstka primátora Pavla Tošovského bude město na případné úpravy Masarykovy ulice hledat finance. „Pracuji na vhodné dotaci na stavební úpravy pro ulici Sociální Péče, určitě to spojím s Masaryčkou. V každém případě se nám kamery osvědčily. V městském rozpočtu máme čtyři miliony na vylepšení kamerového systému,“ vysvětlil Tošovský s tím, že nové kamery budou zachycovat řidiče, kteří například jezdí na červenou.