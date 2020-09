ON-LINE reportáž ke koronavirus najdete ZDE.

Exředitel finančního úřadu zemřel 7. dubna v 56 letech, ačkoliv přetím chytil koronavirus, není jasné, jaký vliv měl na jeho smrt. Ví se však, že už během března chtěl zabránit dalšímu šíření viru, a tak vyvěsil ceduli s nápisem „Z technických důvodů zavřeno“.

Jenže pak musel na příkaz nadřízených úřad znovu otevřít. Finanční úřady patří pod Finanční správu ČR, která spadá pod ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou (ANO).

„Tlak od vedení. Dokud bude poslední člověk dýchat, tak se to zavřít nesmí…“, zněla údajně jedna z posledních Menčíkových SMS. Podle neoficiálních čísel se koronavirem nakonec nakazilo celkem 17 lidí. Jedna ze zaměstnankyň, která po návratu z Itálie onemocněla virózou covid-19, chodila do práce od 2. března a přišla do styku s několika kolegy. Přesto však až do vyhlášení nouzového stavu (12. března) úřad fungoval pro veřejnost. Denně sem přitom chodí stovky lidí včetně ohrožených skupin. Do karantény nezamířil nikdo.

Novinář Jan Tuna, jenž vše sleduje od začátku a podal v květnu i trestní oznámení, v sobotu informoval na svém facebookovém profilu, že policie v srpnu případ odložila. „Nejde o podezření z trestného činu a není namístě věc vyřídit jinak,“ uvedlo pražské ředitelství policie zastoupené vrchní komisařkou Michaelou Solnářovou.

„Zameteno pod koberec,“ komentoval rozhořčeně situaci Tuna s tím, že se veřejnost už asi nedozví, kdo nařídil neuzavřít jeden z největších úřadů v zemi, i když „to stálo minimálně jeden lidský život“. Podle Tuny však „ještě není všem dnům konec“ s tím, že udělá maximum, aby se vyšetřování ještě otevřelo…

Novinář: Není všem dnům konec

Seznam Zprávy uvedly, že se policie zajímala o pracovníky z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu a ministerstva financí, ale nevyšetřili, kdo dal pokyn ke znovuotevření „finančáku“ v Praze 10. „Nebylo zjištěno, na čí popud tak bylo učiněno,“ citoval zpravodajský web obvodního státního zástupce pro Prahu 1 Jana Lelka, jehož žalobci tuto kauzu dozorovali.

Podle Lelka navíc ze závěrů vyšetřovatelů vyplývá, že i kdyby byl finanční úřad uzavřen, na šíření nákazy by to nemělo vliv: „Riziko přenosu viru na veřejnost bylo minimální. Ani uzavření úřadu v danou dobu by s ohledem na inkubační dobu onemocnění covid-19 nezabránilo nákaze tehdejšího ředitele či dalších zaměstnanců.“

Generální finanční ředitelství se koronavirem zabývalo na zasedání krizového štábu 10. března. „Byla podána konkrétní informace o epidemiologické situaci na Územním pracovišti pro Prahu 10 a úzké spolupráci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, v jehož kompetenci jsou provozní záležitosti jemu podřízených územních pracovišť, se zaměstnanci příslušné krajské hygienické stanice,“ napsal médiím ředitel právní sekce Radim Patočka. Zápis z jednání však státní instituce odmítla poskytnout s tím, že se podle Patočky jedná o interní dokument. Generální finanční ředitelství neodpovídalo ani na klíčové otázky.

Tuna a spol. kritizují postup státních orgánů i kvůli tomu, že občané nedostali k šíření nákazy žádné relevantní informace. Ocitli se tak v ohrožení ještě předtím, než menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) podpořená komunisty začala v rámci boje proti koronaviru vydávat restriktivní opatření. „Úřad měl být okamžitě uzavřen, ale kvůli image nebyl,“ uvedla na jaře Pavla Maksantová, která pod zesnulým ředitelem Menčíkem pracovala.