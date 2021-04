"Základní, mateřské a umělecké školy zůstanou od pondělí zavřené. Omezení se týká také volnočasových aktivit jako jsou například školní kluby," uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková. Omezení se naopak nebude týkaz obchodů nebo zoologické zahrady, které tak v pondělí otevřou jako v ostatních částech.

Již ve čtvrtek vysvětlovala Šimůnková svůj návrh vysokým počtem nových případů covidu, který dlouhodobě patří k nejvyšším v Česku. Hygienici registrují přibližně dvacet ohnisek ve firmách, nákaza se komunitně šíří také ve vícečetných rodinách, především na Šluknovsku. Jedním z hlavních důvodů bylo také potvrzení výskytu brazilské varianty koronaviru v okrese Děčín.

Stejně jako doposud budou moci chodit do škol a školek děti lidí pracujících v záchranném systému, učitelů nebo některých státních zaměstnanců. „Rozhodli jsme se, že budeme i nadále pokračovat v zavedeném systému určených škol. Pro předškolní děti rodičů vybraných profesí bude v provozu MŠ T. G. Masaryka (MŠ Stonožka), pro žáky ZŠ Edisonova,“ řekl k situaci starosta Varnsdorfu Roland Solloch.

Hygienická stanice původně uvažovala také o tom, že prodlouží uzávěru celého okresu Děčín. Tedy, že by lidé i nadále mohli jezdit mimo okres pouze za prací nebo za lékařem, případně podle dalších výjimek. Tato možnost ale nakonec padla. "Původně jsme tuto možnost zvažovali, ale bylo by nutné postupovat podle pandemického zákona, takže by se to nepodařilo zavést tak rychle, abychom nezavírali něco, co se v pondělí již otevře," doplnila Šimůnková. Podle pandemického zákona by totiž o takovýchto opatřeních musela rozhodovat vláda. Hygienici tak budou nadále sledovat současnou situaci a v následujících dnech ji opět vyhodnotí. Podle průběhu pandemie pak přijmou další opatření. Pokud bude počet nemocných dostatečně klesat, budou se moci žáci do škol vrátit.



Děčínsko patří ve výskytu nových případů koronaviru dlouhodobě mezi nejhorší okresy v Česku. Ve čtvrtek přibylo více než 90 pacientů, o den dříve registrovali hygienici přes 150 nových případů koronaviru. Na 100 tisíc obyvatel bylo za posledních sedm dní na Děčínsku 353,55 pacienta. Hůře na tom v pátek bylo pouze Českolipsko.