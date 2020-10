Ještě letos by se ve Znojmě měla objevit socha Maxima Velčovského s názvem Telefonní budka. Informovala o tom mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Takto by měla vypadat socha před galerií GaP ve Znojmě. | Foto: Vizualizace: Maxim Velčovský

„Socha bude vymodelovaná do tvaru několika na sobě postavených telefonních budek a umístí ji při vstupu z náměstí Republiky do městské památkové rezervace naproti moderní galerii umění GaP/ Galerie a Prostor. Aktuálně je socha ve výrobě a instalovat by se měla do konce roku,“ sdělila mluvčí.