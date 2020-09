Majitel sanatoria se odmítl vyjádřit. "Bez komentáře," řekl na dotaz majitel sanatoria Alexander Kučera a zavěsil. První nakažení byli v zařízení potvrzeni ve čtvrtek 10. září, začalo plošné testování a během víkendu jejich počty vzrostly na 102.

"Zatím nebyla u žádného z indikovaných nutná hospitalizace, průběh choroby je spíše mírný. Zařízení je poměrně izolované od veřejnosti, takže nehrozí šíření do okolí. Od 3. září tam byly už zakázány návštěvy, režim se v tomto smyslu nemění," řekl Netolický.

Hasiči budou celé zařízení dezinfikovat. Podle Netolického se nákaza v sanatoriu rozšířila při muzikoterapii, které se klienti účastnili. "Nelze s jistotou říci, že nákazu přinesli ti, kteří muzikoterapii prováděli. Když klienti zpívali, pravděpodobně v uzavřeném prostoru, tak se nákaza rozšířila," řekl Netolický.

Karanténa

Pardubický kraj nabídl městu z krajských hmotných rezerv osobní ochranné prostředky a pomůcky. "Zařízení funguje, o klienty je postaráno," řekl ČTK Netolický. Všem, kteří přišli do kontaktu s nakaženými, byla nařízena karanténa. Podle hejtmana zatím nebylo nutné povolat k výpomoci v sanatoriu armádu. "Je to soukromé zařízení, je to na zodpovědnosti zřizovatele. Zatím nemám informace, že by měla být armáda povolána," řekl Netolický.

Sanatorium Topas v Holicích je domov se zvláštním režimem specializovaný na osoby s chronickým duševním onemocněním. Cílovou skupinou jsou osoby s různým typem organické duševní poruchy, s Alzheimerovou chorobou a různými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Ubytování klientů je v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Celková kapacita je 185 lůžek, uvádí se na webu sanatoria.

Vyjádření města:



Vážení spoluobčané, v soukromém sanatoriu Topas se vyskytl výrazný výskyt pozitivních výsledků (dle České televize již 101 případů) na koronavir COVID-19. Po komunikaci s ředitelem Krajské hygienické stanice a ředitelem Krajského hasičského záchranného sboru je domluveno, že by zde zítra měl zasahovat hasičský záchranný sbor a desinfikovat vnitřní prostory zařízení. Jsme i nadále v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí i vedením sanatoria. Rozšíření současných opatření není v tento okamžik nutné.



Mgr. Ondřej Výborný, starosta města