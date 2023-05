Jak neprodyšně uzavřít sáček? Jak snadno oddělit žloutek od bílku? A jak vlastně správně uskladnit česnek? Vaření, pečení, smažení a další kuchyňské činnosti nepatří mezi jednoduché práce a každé zlepšení nebo vychytávka, které je usnadní či zrychlí, jsou vítány. Zkuste si pár takových nápadů vyzkoušet. A pak je možná zařadíte do svého seznamu kuchyňských vychytávek navždy.

Příprava oblíbených palačinek není složitá, ale lze ji ještě zjednodušit a navíc neušpinit tolik nádobí. | Foto: se souhlasem Václava Citerbarta

Princip opravdu dobrých vychytávek do kuchyně spočívá v tom, že usnadňují nebo zrychlují naši práci pomocí jednoduchých věcí a nástrojů, které má doma každý k dispozici. A to způsobem, který zvládne každý. Zajímavé nápady prezentuje ve videu například YouTube kanál Perfektní.

Jak na americké palačinky z plastové láhve:

Příprava oblíbených palačinek není složitá, ale lze ji ještě zjednodušit a navíc neušpinit tolik nádobí. Připravíme si jednu PET láhev s širším hrdlem, kuchyňský trychtýř a suroviny podle svého oblíbeného receptu. Velikost láhve volíme podle toho, jaké množství palačinek chceme připravit.

Trychtýř nasadíme na láhev a s jeho pomocí do láhve dáváme jednotlivé suroviny. Začínáme moukou, pak přidáme vajíčko, sůl a mléko.

Dalším tipem na využití PET láhve je kombinace s mikrotenovým sáčkem na uskladnění sypkých potravin. Uřízněte vršek láhve s dvoucentimetrovým okrajem. Protáhněte jím sáček s potravinou, jeho okraj přehněte přes ústí hrdla ven a přes něj zašroubujte uzávěr láhve. Bude dobře těsnit, takže by se dovnitř neměli dostat moli. Zdroj: iReceptář

Láhev uzavřeme, obsah důkladně protřepeme a necháme nejméně půl hodiny odpočinout.

Potom vymažeme a rozpálíme pánev a z láhve na ni dávkujeme palačinky. „Palačinky se ze všech dostupných olejů a tuků nejlépe smaží na vepřovém sádle,“ radí iReceptář.

PET láhev upotřebíme také ke skladování pažitky, jarní cibulky s natí nebo čerstvých bylinek. Velikost zvolíme podle délky stonků.

Láhev uzavřenou víčkem rozřízneme v polovině nebo nad polovinou, do dolní části vložíme pažitku, horní částí ji přiklopíme a její okraje vsuneme dovnitř dolní části, abychom zamezili přístup vzduchu.

Na česnek s děrovačkou

Česnek je plodina velmi citlivá na na skladování. Podle odborníků se dobře uchovává při dvacetistupňové teplotě zapletený do copu nebo naskládaný v kameninové nádobě.

Pokud chcete uskladnit jen pár stroužků, stačí k tomu papírový sáček. Česnek však potřebuje větrat, proto udělejte do sáčku několik dírek. Když použijete kancelářskou děrovačku, půjde to rychle. Sáček pak uzavřete sponou.

„Česnek určitě nepatří do lednice, skladování v ní mu spíše uškodí. V chladničce je příliš velká vlhkost, při které se česneku nedaří, není ani zajištěno odvětrání,“ varuje iReceptář.

Vychytávky s vajíčky

Rozbít vajíčko a oddělit žloutek od bílku zdánlivě není nic složitého. Ale vajíčka občas umějí být trochu zákeřná: pokud se nám do bílku dostane třeba jen trocha žloutku, už z něj dokonalý sníh nevyšleháme. Jednou z metod, jak obě složky vajíčka oddělit bezchybně, je použití děrované kuchyňské podběračky nebo obracečky.

Položíme ji na misku, nebo ji nad ní podržíme. Když na ni rozklepneme vajíčko, bílek proteče otvory do misky a žloutek zůstane na povrchu.

Hrnečku, vař aneb Jak správně navrhnout kuchyni

Když už jsme u vajíček, občas představuje velký problém i oloupat vejce uvařené natvrdo tak, aby nám na skořápce nezůstávaly kusy bílku. V tomto případě vychytávku představuje zavařovací sklenice se šroubovacím víčkem. Vložíme do ní uvařené vajíčko a zalijeme jej vodou do výše asi tří centimetrů.

Sklenici uzavřeme, uchopíme ji, překlopíme do vodorovné polohy a pořádně protřepeme. Pak vajíčko vytáhneme a oloupeme. Mělo by to jít snadno a bez kusů bílku na skořápce.

Čtyři způsoby jak oddělit žloutek od bílku:

Jak neprodyšně uzavřít sáček

Porouchala se vám kuchyňská svářečka fólií? A nemáte ani uzavíratelný sáček? Není to tak velký problém. Pokud potřebujete neprodyšně uzavřít igelitový sáček, připravte si asi patnácticentimetrový kus alobalu a žehličku. Alobal přeložte na polovinu a vsuňte do něj okraj naplněného sáčku asi do výše tří centimetrů. Volný zbytek alobalu přehněte přes alobal na sáčku, a pak přejeďte horkou žehličkou. Igelit se spojí a alobal můžete pro tyto účely použít opakovaně.

Krájení zelí a loupání kiwi

Krájení zelí na nudličky nepatří k nejoblíbenějším kuchyňským disciplínám. Můžeme si pomoci kuchyňskou škrabkou na zeleninu s příčnou čepelí. Hlávku zelí rozřízneme na čtvrtiny. Čtvrtinu uchopíme do ruky a jednoduše po ní jezdíme škrabkou, aby odpadávaly tenké nudličky zelí.

Kiwi je velmi lahodné ovoce, které prospívá lidskému zdraví. „Jde o ovoce s velmi zajímavými antioxidačními účinky, které navíc snižuje hladinu špatného cholesterolu (LDL) a dokáže posílit imunitu organismu,“ píše web Bylinkovo.cz. Chutný plod se však skrývá v drsné slupce s nepříjemnými chloupky, takže si málokdo libuje v jeho loupání. Existují však způsoby, jak si tuto práci trochu usnadnit.

Vydatně, zdravě, levně. Polévka podporuje trávení, poctivý vývar léčí

Na ten první potřebujeme sklenici z tenkého skla. Kiwi podélně rozřízneme a snažíme se jej napasovat na okraj skleničky tak, aby sklo oddělovalo plod a slupku. Odloupnutý plod spadne do skleničky a slupka zůstane na venkovní straně.

Jiný způsob loupání kiwi používá polévkovou lžíci. Vezmeme kiwii a odřízneme z plodu horní a dolní část, aby nám vznikl jakýsi váleček. Pod slupku opatrně vsuneme lžíci a plodem pomalu otáčíme, aby lžíce postupně pronikla pod celou slupku.