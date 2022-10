Mezi hlavní žrouty elektrické energie v domácnostech jsou elektrické spotřebiče. Určitý podíl si ale vezmou i světla . Expert na osvětlení Ludvík Málek nicméně uvedl, že k úsporám při osvětlení lidé doma příliš prostoru nemají. „Musíme brát v úvahu, že světla vytvářejí určitou atmosféru. Kdybychom to nedělali, tak bychom se dostali k holobytu, a to nechceme,“ řekl.

Jak ušetřit v domácnosti? Použití správné plotýnky zachrání až pět tisíc ročně

InfografikaZdroj: DeníkVýznamný je výběr žárovky. Dnes už asi většina lidí všude nevyužívá ty klasické a přechází na úspornější varianty. Například společnost ČEZ uvádí, že například takzvaná úsporná zářivka má jen třicetiprocentní spotřebu elektrické energie oproti klasické žárovce. V případě LED žárovek je spotřeba dokonce dvacetiprocentní.

Internetový portál Šetříme.cz proto domácnostem doporučil do celé domácnosti pořídit LED žárovky. Spotřeba elektřiny se tak zmenší o 226 kWh ročně, což představuje úsporu 1367 korun za rok při zastropování cen.

Nejenže LED žárovky mají mnohem delší životnost než klasické typy, různé zdroje uvádějí životnost od 15 tisíc do 30 tisíc hodin, ale potřebuje ke stejné intenzitě světla i daleko méně energie. Například klasickou žárovku o příkonu 60 wattů hravě nahradí LED žárovka o příkonu osm až deset wattů.

Neměňte žárovky, ale celá svítidla

Málek dokonce doporučil, že k vyšším úsporám vedou svítidla s integrovaným LED zdrojem. Nejde tedy o výměnu jednotlivých žárovek, ale celých svítidel. „Svítidla určená například pro žárovky E27 budou mít vždy nižší účinnost ve srovnání se svítidly s integrovaným LED světelným zdrojem, protože až 50 procent světla žárovky umístěné ve svítidle naležato budou ztráty účinnosti, a to se nebavíme o ztrátách světla způsobených průchodem světla skrze opálový difuzor LED žárovky. Svítidlo s integrovaným LED světelným zdrojem bude mít účinnost rozhodně vyšší,“ vysvětlil.

Šetříme za energieZdroj: DeníkVyměnitelné LED žárovky proto doporučil na místa, kde není potřeba velký výkon, tedy například do chodeb nebo pomocných místností v bytě nebo domě. Pokud ovšem lidé nechtějí vyměnit celé světlo, v prodejnách jsou k mání takzvané LED moduly, které žárovku ve svítidlech nahradí. „LED moduly jsou celkem levné a ve srovnání se žárovkami mají výhodu, že světlo je ve svítidle rozloženo rovnoměrněji,“ přiblížil Málek.

Topná sezona je tu: Čistý kotel může ušetřit až třicet procent nákladů

Téměř zbytečnou radou, jak na světlech ušetřit, by se mohlo zdát i to, že by lidé neměli svítit zbytečně. Portál Šetříme.cz spočítal, že zhasnutí při odchodu z místnosti, kde nikdo není, může ročně ušetřit 55 kilowatthodin. To přinese roční úsporu 333 korun.

V tomto případě proti úsporám často hraje lidská zapomnětlivost. Ale i na na to už myslí moderní technika. „Můžeme třeba na chodbách používat svítidla s integrovaným senzorem pohybu, který světlo automaticky zhasne, když v prostoru nikdo není,“ dodal Málek.

Roční náklady na spotřebu energie jedné žárovky