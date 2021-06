„Od zástupců UEFA jsme získali informaci, že na zápase by mělo být necelých sedm tisíc českých fanoušků,“ informoval mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Budapešťská aréna může být na Euru jako jediná zcela zaplněná. Kapacita stadionu v maďarské metropoli je přes 60 tisíc míst. Podle protokolu musí každý z táborů dostat minimálně pět procent kapacity stadionu, českých příznivců ale bude v hledišti více. Fotbalová asociace ČR neměla k přesným číslům dříve přístup proto, že prodej řídí UEFA coby organizátor turnaje.

Na atmosféru se těší i samotní aktéři zápasu. „Budapešť není příliš daleko. Moc se na to těšíme. Bude to skvělé hrát před fanoušky a věřím, že je odměníme za jejich podporu,“ těší se trenér Jaroslav Šilhavý.

„Už při předešlých zápasech během skupiny, i když nebylo vyprodáno, tak atmosféra byla dobrá a bylo velmi těžké se slyšet na hřišti. Už jsme si na to navykli. Věřím, že si to užijeme se vším všudy a s dobrým výsledkem,“ doplnil Vladimír Darida. Český kapitán si při tréninku přivodil nespecifikované zranění a zatím není jisté, jestli bude moct nastoupit.

V hledišti by měli mít převahu čeští fanoušci, to ale Nizozemcům nevadí. „Já jsem měl vždy rád, když byl plný stadion, ať už fanoušci jásali nebo bučeli. Vždy to má na hráče vliv, je to motivace. Myslím, že to bude skvělé i pro nás. Kvůli tomu fotbal hrajeme,“ řekl trenér „Oranjes“ Frank de Boer.

Češi v Budapešti ??? Už jsme tady! ? pic.twitter.com/rfC3ZULnAO — Fanklub repre (@fanklubrepre) June 27, 2021

Fanzóna v městském parku

Pro fanoušky je připravena i oficiální fanzóna, kde se shromažďovali první Češi už včera. Někteří totiž vyrazili do Budapešti vlakem z Prahy už v pět ráno. Dnes je otevřena od 11:00 do 23:00.

Fanzóna je umístěna v docházkové vzdálenosti od stadionu (v městském parku Városliget), má kapacitu až 11 000 osob a vstupné je zdarma. Podle organizátorů je však nutné předložit COVID-19 certifikaci pro vstup (platí i wristband). pic.twitter.com/uFUwuUG2e7 — Fanklub repre (@fanklubrepre) June 26, 2021

„Fanzóna je umístěna v docházkové vzdálenosti od stadionu v městském parku Városliget, má kapacitu až 11 000 osob a vstupné je zdarma. Podle organizátorů je však nutné předložit COVID-19 certifikaci pro vstup, platí i wristband (speciální COVID-19 náramek pro vstup na stadion). Do fanzóny je možné vzít pouze batoh o velikosti A4 (k dispozici by měla být i úschovna zdarma). Jídlo a pití si nebudete moci vzít s sebou. Nejbližší stanice metra je Hősök tere (linka 1),“ informuje na Twitteru Fanklub fotbalové reprezentace.

V Budapešti stačí mít negativní PCR test na koronavirus, který nebude v čas výkopu starší 72 hodin, nebo dokončené očkování.