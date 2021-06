Dva góly Skotsku, jeden Chorvatsku a jeden proti Nizozemsku. Patrik Schick je se čtyřmi brankami mezi nejopěvovanějšími hráči letošního šampionátu.

V neděli večer mu patřilo mezi střelci druhé místo za pětigólovým Cristianem Ronaldem. A protože Portugalci v čele s mašinou z Juventusu Turín v osmifinále vypadli s Belgičany 0:1, je český útočník nejlepším aktivním snajprem celého mistrovství.

Proti Nizozemsku - před zaplněnými tribunami gigantické Puskás Arény - byl Patrik Schick hodně vidět. V první půli se zastřeloval, ztečovaná střela ve 28. minutě měla ke gólovým parametrům daleko.

Ruka de Ligta? Jasná červená

Jenže co mág z Leverkusenu nestihl v první pětačtyřicetiminutovce, to zvládl v té druhé.

Nejprve se nachomýtl k situaci, ze které vyústila červená karta pro de Ligta. Schick využil podklouznutí nizozemského zadáka a chystal se na samostatný únik, de Ligt ale zahrál rukou a pod sprchu šel po zásahu videorozhodčího daleko dřív, než původně zamýšlel.

????? Patrik Schick: „Možná nejsme takoví fotbalisti jako Nizozemci, ale v dnešním fotbale je třeba hlavně nasazení a týmový duch. To jsme dnes ukázali, byla to klíčová věc." — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 27, 2021

„De Ligt udělal chybu, že nechal ten vysoký míč padnout. Dostal se do problémů, ještě uklouzl. Kdyby mi to nevzal rukou, šel bych sám na bránu, takže červená. Hodně tým oslabil,“ měl jasno Patrik Schick.

Skvělá práce Holeše

Druhý moment, už se sladkou gólovou tečkou, si Schick schoval na závěr. Češi vedli 1:0 a proti vyšťavené nizozemské partě prahli po definitivní pojistce. Povedlo se. Střelec prvního gólu Tomáš Holeš nabídl míč právě Schickovi a ten jej poslal neomylně k levé tyči. Hotovo, postup byl na světě.

„Holi (Tomáš Holeš, pozn. red.) to tam hezky vybojoval. Dával to pod sebe a já to jen uklidil do brány. Už jsem pár takových šancí zažil, instinktivně jsem pálil na přední tyč. Padlo to tam,“ popsal čtvrtý zářez na turnaji.

Navíc zdaleka nemusí jít o poslední trefu. Češi se mohou těšit na čtvrtfinále s Dány.

?? Most EURO final tournament goals for the Czech Republic:



⚽️5⃣ Milan Baroš

⚽️4⃣ Vladimír Šmicer

⚽️4⃣ Patrik Schick#EURO2020 | #CZE pic.twitter.com/c8PEA4MoAL — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

„Asi to nikdo nečekal. Každopádně my jsme si za tím tvrdě šli. Možná nejsme takoví fotbalisti jako oni, ale už to není jen o kvalitě. Je potřeba i nasazení a týmový duch, který jsme ukázali. To bylo klíčové. Je to bomba,“ pokračoval Schick a vyzdvihl i skvělé české fanoušky.

Čtvrtfinále s Dánskem Češi odehrají v sobotu 3. července v 18.00 v dalekém Baku. Roztroušené mistrovství po celé Evropě Schickovi příliš nevoní.

„Co k tomu říct? Asi to vymýšlela hlava. Je to tragédie,“ mluvil Schick o chystaném přesunu do Ázerbajdžánu. „Přelety jsou šílené. Nedá se nic dělat, připravíme se a jedeme dál,“ dodal na závěr.