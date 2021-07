Tři zásahy do sestavy si vyžádal osmifinálový duel s Nizozemskem. Tři citlivé dotyky trenérského štábu v čele s Jaroslavem Šilhavým, které pozlatily skvělé výkony na hřišti a parádní výsledek 2:0. Jak k nim došlo?

U levé strany obrany prý nebylo (i vzhledem k trestu pro Bořila) co řešit.

„Bylo od začátku jasné, že naskočí Kadeřábek díky postavě a fyzické připravenosti. Věděli, že na něj bude hrát Dumfries. Kadeřábek je nesmírně silný v soubojích, ať už hlavičkových nebo rychlostních. Šlo o to, zablokovat holandské pravé křídlo,“ vysvětlil Vlastimil Chytrý, který je během šampionátu s bratrem v neustálém kontaktu.

Vynucená byla i absence kapitána Daridy, levou stranu v ofenzivě místo Jankta obsadil Petr Ševčík.

„Šlo o to, dodat týmu kreativitu a individuální technické schopnosti do ofenzivní části. Cítili, že tam chybí nadstavba. Defenziva byla výborná. Nakonec se ukázalo, že to byl dobrý tah, oba týmu pomohli,“ věří Chytrý.

Prozradil také, že Vladimír Darida by měl být po zranění takřka stoprocentně v pořádku a trenéři to tak s rozhodováním o tom, jak bude vypadat sestava pro čtvrtfinále, nemají jednoduché.

Náznaky z nitra českého týmu Vlastimil Chytrý prozradit nemůže, jak by ale situaci řešil on sám?

„Já bych určitě nejvíc zvažoval post levého obránce. Kadeřábek odehrál vynikající zápas, ale bylo to cíleně, protože Holandsko bylo nebezpečnější po pravé straně. Já osobně bych zvažoval nasazení zpátky Bořila, protože obrana tak hrála celou kvalifikaci a Bořil předváděl vynikající výkony,“ prozradil kouč divizních Kozlovic.

Co se týče sobotního soupeře českého výběru, má Vlastimil Chytrý o síle Dánů jasno.

„Dánsko zatím předvádí vynikající výkony. Snaží se aktivní hrou presovat soupeře, dostávají se do spousty šancí a přečíslení. To by paradoxně mohl být důvod, proč bychom mohli postoupit. Myslím si, že na nás vletí a trošku nás podcení,“ předpovídá.

„Připravovali se na Holandsko, nebudou nás brát jako favorita tohoto utkání. Budou chtít rychle rozhodnout. My bychom mohli trpělivě vycházet z naší defenzivy, využívat okénka a dokázat dotáhnout některé brejky. Díky tomu si myslím, že vyhrajeme a postoupíme,“ uzavřel Chytrý.