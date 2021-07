Anglie ve středu vyhrála díky kontroverzní penaltě, před jejímž rozehráním někdo z hlediště do obličeje Kaspera Schmeichela opakovaně svítil zeleným laserem. Dánský brankář pokutový kop chytil, ale Harry Kane z dorážky rozhodl o výhře 2:1 a postupu do finále proti Itálii.

UEFA rovněž potrestala Anglii za opakované bučení fanoušků při hymnách soupeře. Příznivci domácích na stadionu ve Wembley se provinili nejen před zápasem s Dánskem, ale také v předchozím osmifinálovém duelu s Německem

Disciplinární komise UEFA už v pátek potrestala Maďarsko za rasistické pokřiky a homofobní transparenty při Euru. Ministr zahraničí Péter Szijjártó to však označil za soud bez důkazů a přirovnal to k chování komunistického režimu.

"Komise, která takhle rozhodla, je zbabělá a žalostná. Měli by se stydět," řekl k pokutě 100 tisíc eur a uzavření stadionu na dva zápasy plus na jeden s podmínkou. "Je to jako za komunismu: Nepotřebují důkazy, stačí jen pár jednotných výpovědí," dodal.