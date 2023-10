Hranice šly do vedení hned ve druhé minutě. Po Jasenského prudkém rohu si míč sám do sítě srazil Kedroň. Stejný hráč se ovšem vykoupil o chvíli později asistencí u branky Teplého – 1:1.

Domácím se ve 36. minutě podařilo otočit vývoj utkání ve svůj prospěch, pak ale přišel jasný faul ve vápně na Grygara a Jakub Rolinc v nastaveném čase srovnal.

Klíčový moment celého utkání přišel chvíli po změně stran. Frýdlant se po pohledné akci dostal ke gólové dorážce, Svatonský ale neuklidil míč do prázdné brány.

„Od té šance jsme to měli pod kontrolou, hráli jsme to, co jsme chtěli,“ všiml si Radek Malina.

Do vedení mohli hosté už po hodině hry, jenže další penaltu po faulu na Rolince neproměnil Grygar. Ke změně exekutora nedošlo ani tak kvůli pověrčivosti, že postižený hráč by neměl pokutový kop zahrávat, nýbrž kvůli tomu, že hranický kanonýr nebyl po tvrdém zákroku soupeře stoprocentně v pořádku.

Kundrátovi změna prospěla

Rozhodnout tak musel kapitán. Radim Kundrát z pozice defenzivního záložníka odšpuntoval hranickou radost v 70. minutě.

„Krásná akce, zavěsil to na přední tyči. Pak jsme přestáli nějaké standardky, jinak tam ale soupeř v závěru už nic neměl,“ pochvaloval si Malina.

Přesun kapitána do středu zálohy se tak koučovi vyplatil. „Hráče ještě poznávám, co v nich je, co jim sedí. Navíc nemůžou hrát na stoperovi vedle sebe s Cvernou. Na šestce to dobře čistí, tím pádem otevírá více prostoru pro Grygara,“ vysvětlil kouč.

Domácí ještě v závěru reklamovali ruku Jasenského, která se měla odehrát ve vápně Hranic. „Bylo to na druhé straně hřiště. Ale kluci mi říkali, že to bylo dva metry mimo šestnáctku,“ pokrčil Radek Malina rameny.

„Byly tam nepřesnosti na obě strany. Nám se také nelíbily některé nesmysly, fauly, které pískl na Varadiho. Ale nemyslím si, že by rozhodčí sehráli nějakou roli,“ zmínil trenér i bývalého útočníka Baníku Ostrava.

Hranice sobotního soka přeskočily v tabulce a po dvou výhrách v řadě jim patří třinácté místo s jen dvoubodovou ztrátou na desáté Rosice.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – SK Hranice 2:3 (2:2)

Branky: 13. Teplý, 36. Hladík – 2. vlastní Kedroň, 45. z pen. Rolinc, 70. Kundrát.

Rozhodčí: Dudek – Dedek, Proske. ŽK: Kedroň, Varadi, Prepsl, Hladík, Škorik – Grygar, Kundrát, Vymětalík, Hapal, Jasenský. Diváci: 315.

Hranice: Tomečka - Vavřík, Dohnálek, Cverna, Beňa - Kundrát, Grygar (76. Cagaš)- Berčík (76. Vymětalík), Jasenský, Koláček (63. Pak) - Rolinc (86. Hapal). Trenér: Malina.