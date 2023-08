Jasno už bylo v pátek a dle informací Deníku má Sportovní klub za bývalého kouče Otrokovic či Kozlovic náhradu. „Na mém konci jsme se domluvili už v pátek, ať už by utkání skončilo jakkoliv, šlo by o můj poslední zápas v Hranicích. Chtěl jsem ho ale vyhrát,“ mrzí Romana Matějku.

To by jeho tým při deštivé sobotě nesměl už od osmé minuty po pohledné kombinaci domácích prohrávat 0:1. Co víc, Tatran do 36. minuty přidal další dvě trefy. Do poločasu sice korigoval na 3:1 Cverna, poslední slovo ale měli v 67. minutě domácí, kteří zvítězili 4:1.

„Kombinačně to nebylo špatné, byli jsme na balonu. Ale provedli jsme hrůzostrašné chyby při třech inkasovaných gólech. A to přesně je o psychickém nastavení, nedařilo se, což se promítlo i do tohoto zápasu,“ myslí si Matějka.

Ten se tedy po utkání s týmem definitivně rozloučil. „Vstup do sezony prostě nebyl dobrý. Vyústilo to v tohle řešení," pokrčil rameny.

Matějka po vypadnutí: Borcům nemám co vyčíst, ale chybí nám klid na míči

„První zápas byl slušný, ve druhém jsme propadli v prvním poločase, ve třetím zase v závěru, ale to bylo utkání, které hodně ovlivnil výkon rozhodčích, za tím si budu stát,“ rekapituluje Matějka.

„Mohlo to dopadnout jinak, jsou to teprve čtyři kola. Ale žádnou zášť necítím,“ dodal trenér.

Ten odvedl v Hranicích kus práce, s týmem postoupil v sezoně 2021/22 do divize a v nováčkovské sezoně uhrál s „Eskáčkem“ 13. místo s 41 získanými body.

„Myslím, že se nám něco podařilo, úkol jsem splnil. Postoupili jsme a v další sezoně neudělali ostudu,“ řekl Matějka. „Klukům přeji, ať se jim daří. Já teď určitě do něčeho nevletím, abych byl za týden někde na placu na tréninku. Maximálně pomůžu dorostu v Chropyni s nějakými tréninky, mám tam totiž syna,“ pousmál se.

Důvody? Předvedená hra

Kromě výsledků byla dle vedení SK Hranice hlavním důvodem Matějkova odvolání předvedená hra a některé koučovy kroky během vedení zápasu.

„Primárně mi nevadilo, že mančaft prohrál. Vadila mi převedená hra a to do určité míry jde za trenérem. Seděli jsme spolu v pondělí po zápase se Startem Brno a řekli jsme si svůj názor. Nechceme ovlivňovat práci trenéru, tohle jsme v Hranicích nikdy nedělali, vždy ale chceme vysvětlit některé kroky,“ nastínil sportovní manažer SK Hranice Marek Chudý.

Sportovní ředitel SK Hranice Marek Chudý.Zdroj: SK Hranice

„Pokud se řekne, že tolik nezáleží na předvedené hře, ale na získaných bodech, mým argumentem je, že nemáme ani ty body. Něco jsme si k tomu řekli a v pátek jsme se domluvili na ukončení spolupráce s tím, že ještě odtrénuje páteční trénink a následný zápas,“ vysvětlil Chudý.

Zároveň bývalému trenérovi poděkoval: „Je super, že do toho s námi šel, dokázal postupit z divize a uhrát první sezonu v MSFL. Za to mu patří díky. Jak já říkám – nemusíme spolu dělat fotbal dvacet let, abychom byli dvacet let přátelé. S Romanem jsme za dobře,“ uzavřel Marek Chudý.

Klub by jméno nového trenéra měl oznámit začátkem nového týdne, jisté je, že u týmu zůstává asistent Tomáš Čáp.