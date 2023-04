„Po tom utkání jsem s tím něco musel udělat. Ne, že by kluci hráli tak špatně, ale potřeboval jsem do hry poslat hráče s čistou hlavou, kteří mají mozek nastavený jinak a řeknou si – teď je naše šance,“ vysvětlil Roman Matějka s tím, že s trenérským štábem hned po posledním nezdaru řešili, co se sestavou provedou.

A už v bezbrankovém prvním poločase jeho tým šlapal velmi dobře. „V šatně jsem pak hráčům říkal, že i když se prohraje, takto si představuji, že by měli hrát. Jeden za druhého,“ chválil kouč.

Hranice o své výhře rozhodly díky dvěma slepeným standardkám v 67. a 72. minutě. V obou případech byla klíčová vyhraná hlavička stoperů. Po Kundrátově zásahu otevřel skóre Lukáš Hapal. Markovič pak sám odražený míč uklidil do sítě na 0:2.

„Přesně na tyto situace jsme se v týdnu chystali a stejně na standardní situace prohrajeme 0:2,“ řekl kouč Uherského Brodu Lukáš Pazdera pro Slovácký deník.

Dramatický závěr Hranice zvládly a i společně se skupinkou fanoušků vezli na Velký pátek domů cenné tři body.

„Jsem strašně rád za kluky. Tentokrát jsem tam viděl srdce, čehož si moc cením. Z týmu byla cítit vůle vyhrát, hrál kompaktně a držel pospolu,“ vyzdvihl Roman Matějka.

Kluby si stěžují na opilé sudí. U hráčů je to častější, reagoval sekretář svazu

ČSK Uherský Brod – SK Hranice 1:2 (0:0)

Branky: 80. Mančík – 67. Hapal, 72. Markovič.

Rozhodčí: Tomanec – Svoboda, Drozdy. ŽK: Flasar – Dittmer, Grygar, Kuchař, Hapal. Diváci: 196.

Hranice: Tomečka – Kuchař, Kundrát, Markovič, Beňa – Berčík (78. Vavřík), Cagaš, Dittmer, Grygar, Koláček (85. Marek) – Hapal (88. Cverna). Trenér: Matějka.