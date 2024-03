V úvodním jarním kole SK Hranice na půdě béčka Zlína nicméně chytal Jakub Tomečka, na nedělní zápas by však klubová stálice posledních sezon nejradši zapomněla. V páté minutě si Tomečka dal kuriózní vlastní gól, v 58. minutě dokonce došlo za stavu 3:0 pro zlínskou juniorku k málo vídané věci – „hokejovému“ vystřídání gólmana.

Jenže na straně 25letého gólmana vznikl administrativní problém, který jej do Hranic nepustil. Zlínsko tak nakonec pustilo k řece Bečvě místo Grögera čerstvě získaného nadějného brankáře ze Slovácka Josefa Andrese.

„Udělal chyby, zápas se mu vůbec nepodařil. Měl prsty ve třech gólech. Do té doby se přitom soupeř nedostal do šance, přesto vedl 3:0. Těžko se to hodnotí,“ kroutil hlavou hranický trenér Radek Malina.

Při první inkasované brance Tomečka při odkopu pořádně netrefil míč, ten se mu svezl po nártu a po odrazu od umělé trávy skončil v hranické síti. V 18. minutě zpracovával dlouhou malou domů na hranici vápna tak, že mu napadající Ndiaye míč sebral a uklízel na 2:0.

Hranice zničily Všechovice 9:0. Dorostenci si řekli o šanci v MSFL

Po třetím gólu střídání

Po změně stran před Tomečkou sebral zpětnou hlavičku Cverny Polášek, hranický gólman jej ve vápně fauloval, míč však putoval k Ndiayemu – 3:0. Trenér Malina tak hranického brankáře vystřídal, do hry se v 58. minutě dostal Josef Andres.

Zdroj: TVcom.cz

„I při třetím gólu v tom měl prsty Tomečka. Vyhodnotili jsme to tak, protože se necítil ve své kůži. Věděl, že ty góly jdou za ním, to bylo špatně. Na psychiku hráče to je těžké,“ pokrčil rameny Radek Malina.

Andres ještě inkasoval v 86. minutě z kopačky Chibuikeho. Hranice své nadějné možnosti nevyužily.

„Měli jsme tam dobré situace, které jsme nedotáhli. Ve druhé půli jsme se za stavu 2:0 ještě zlepšili, byli jsme nebezpeční po stranách. Chlapi zápas odmakali, srazily nás inkasované tři góly,“ myslí si Radek Malina.

„Nebyli jsme herně horší, o to se musíme opřít a nastavit si hlavy tak, jako bychom začínali prvním kolem doma. Jdeme dál,“ chce hranický lodivod za startem jara udělat tlustou čáru.

Návrat na místo činu. Vinklar Všechovice dovedl do divize, kopal i za Baník

Jak to bylo s Grögerem a Andresem?

Otázkou zůstává, kdo v pátek od 18 hodin bude pod hranickým umělým osvětlením v bráně proti Hlučínu. A neměl už ve Zlíně chytat Josef Andres? „Kvůli administrativnímu problému k nám nemohl přestoupit Denis Gröger. Problém byl v tom, že Andrese jsme skoro neviděli, přišel na poslední chvíli. Uvidíme do dalšího zápasu,“ nechtěl být zatím konkrétnější Radek Malina.

A jak tedy chaotický příchod 21letého Josefa Andrese do Hranic vznikl? Eskáčko už počítalo s Grögerem, jenže ten by oficiálně v této sezoně působil ve třetím klubu. A to pravidla neumožňují.

„Zjistili jsme to na poslední chvíli, takže jsme do Hranic poslali Andrese,“ vysvětluje Deníku trenér FC Zlínsko David Rojka. „Získali jsme ze Slovácka Andrese, je naším hráčem, počítali jsme s ním. Jenže ve finále přišla tato chyba hráče (Grögera), který by si to měl pohlídat. Nejsme ale první ani poslední, takzvané dvojité hraní je problém. Někteří manažeři o tom nevědí a start hráče pak nepovolí až systém,“ uvedl Rojka.

FC Zlín B – SK Hranice 4:0 (2:0)

Branky: 18. a 56. Ndiaye, 5. Tomečka vlastní, 86. Chibuike. Rozhodčí: Budovič - Kostelník. P. Mayer (Volf). ŽK: Švach, Polášek – Kundrát. Diváci: 170.

Zlín B: Slezák – Polášek, Hönig (78. Červinka), Jura, Hartman – Hamalčík (86. Zábojník), Kulíšek, Švach (78. Slouk), Bobčík, Ovesný (86. Frolek) – Ndiaye (71. Tchibuike). Trenér: Hubáček.

Hranice: Tomečka (58. Andres) – Vavřík, Cverna, Kundrát, Pak (86. Pečeňa), Grygar, Vymětalík (76. Kunovský), Červenka (76. Jasenský), Koláček (58. Ilic), Rolinc, Opatřil. Trenér: Malina.