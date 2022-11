„Nepřijížděli jsme do Rosic v roli favorita, ale jako nováček na půdu zkušeného týmu, který je v tabulce nahoře,“ uznal trenér Hranic Roman Matějka.

A Rosice byly v utkání lepším týmem. V první půli se ale dlouho nemohly prosadit. Zahodily navíc také pokutový kop, který způsobil brankář Tomečka faulem, ale následně jej lapil a vykoupil se.

„Předcházel tomu náš nedůraz, ale mohl si za to sám. Šel tam nešikovně a neohrabaně, byl jsem z toho celkem v šoku. Ale napravil to,“ hodnotil Matějka.

Přesto ještě před přestávkou jeho tým inkasoval. Ve 40. minutě se prosadil Koláčný. „Gól do šatny je vždy nepříjemný. My jsme si v úvodní půli vytvořili jednu gólovou příležitost, kdy Hapal zakončoval přes gólmana, ale netrefil. To byla ojedinělá šance, potom jsme tam měli ještě jednu kombinační situaci, ale přišel špatný centr,“ popisoval Matějka.

Uničov nedal šance, udělal chybu a ze Znojma veze jen bod

Ve druhé půli pak domácí definitivně rozhodli v 66. minutě, kdy se prosadil Přerovský a chvíli před koncem potvrdil výhru Fila.

„Ty dva góly jsme soupeři absolutně darovali po hrubých osobních chybách a špatným taktickým chováním. Připravili jsme se o možnost vyrovnat třeba po nějaké standardce. Za stavu 2:0 už byl zápas jednoznačný. Rosice byly lepší a měly tam spoustu standardek. Prohráli jsme zaslouženě. Chyběl mi tam pohyb, důraz v osobních soubojích a špatně jsme reagovali na druhé míče, kde jsme byli pozdě - do souboje musím vletět a ne se před ním skrčit,“ vypočítával Matějka.

„Rosice nehrají extra zázračný kombinační fotbal. Ale jsou výborné vzadu, mají jednoduchý přechod do útoku, kde si s tím ví rady,“ dodal.

Po porážce 0:3 prodloužily Hranice čekání na výhru na tři zápasy a jsou jedenácté. Už v sobotu je navíc čeká další těžký soupeř - vedoucí Kroměříž.

„Musíme se zlepšit v jednoduchých herních činnostech - osobních soubojích a pohybu. Nedat si gól sami, jak tomu bylo teď nebo ve Znojmě. Soupeř se na něj musí nadřít a my spoléhat na to, že vytěžíme z minima maximum. Porazit se dá každý,“ uzavřel Matějka.

FC Slovan Rosice – SK Hranice 3:0 (1:0)

Branky: 40. Koláčný, 66. Přerovský, 84. Fila. Rozhodčí: Grečmal – Tomanec, Julínek. ŽK: Kundrát, Beňa, Markovič (všichni Hranice). Diváci: 250.

Rosice: Zádrapa – Černý, Zezula, Buchta, Praks (85. Kršák) – Kulík, Novák (74. Krejčí) – Dobrovodský (74. Kotásek), Koláčný, Sedláček (22. Fila) – Přerovský (85. Kozel). Trenér: Petr Čuhel.

Hranice: Tomečka – Vavřík, Kundrát, Markovič, Beňa – Kuchař, Vymětalík (64. Marek), Cagaš (82. Heřmánek), Dittmer (82. Pančochář), Pak (74. Bezděk) – Hapal. Trenér: Roman Matějka.