„První poločas jsme byli lepší. Valmez dobře pracoval z bloku a bránil. Přesto měl první šanci. My jsme si ale potom vytvořili asi čtyři příležitosti, které jsme nedali. Herně šla půle ale jasně za námi,“ hodnotil trenér Roman Matějka.

Ve druhém dějství se v závěru utkání přece jen jeho svěřenci prosadili. A dokonce dvakrát. Nejprve se trefil Adam Dittmer, pojistku přidal v samostatném úniku Michal Guzik.

„Už jsme nehráli tak dobře, ale trpělivě jsme čekali na gól. U první branky jsme se dobře dotlačili na vysoký míč a Dittmer to uklidil z hranice penalty. Druhá trefa rezultovala z jedné z mála našich brejkových situací. Guzik udělal brankáři kličku a přestože je to mladý hráč, vyřešil situaci mazácky,“ chválil Matějka.

Právě Guzik by měl Hranice před startem MSFL posílit. Podzimní část sezony strávil devatenáctiletý fotbalista v Kvítkovicích, kde 17 startů přetavil ve dvě branky.

„Je to v jednání. Řešíme to s Baníkem, jehoý je hráčem, ale s naším vedením by měl být domluvený,“ prozradil kouč.

A s posilováním by to nemělo být vše. Kromě Guzika a již dříve zmiňovaného Berčíka se mluví ještě o jednom jménu. „Mělo by se to uzavřít tento týden. Jak to bude definitivní, budu vám moci říct kompletní kádr,“ neprozradil Matějka, o koho se jedná.

Hranice však trápí marodka. Po operaci menisku je Lukáš Hapal, zlomený kotník má Pak a po operaci křížového vazu je Jasenský. Ve víkendovém duelu navíc nenastoupili ani Kuchař s Rolincem.

„Ti by se měli dát dohromady. Jsou to jen menší zranění. Ale celkově mě marodka trápí, protože u těch ostatních to není na dva týdny, i když Hapal, věřím, že se v březnu zapojí. Udělal si to už v prvním přípraváku. U ostatních to je na dýl. Navíc se jedná o hráče základní sestavy. Venca Cverna se do toho alespoň po křižáku dostává,“ litoval ale jinak Matějka.

Kromě toho ani přípravný turnaj neměl parametry, které se od něj sliboval. Hranice se střetly s rezervou Baníku (2:3), Frýdlantem (1:4), Novým Jičínem (4:3), Frenštátem (3:0) a právě Valmezem.

„Ale šlo o osmnáctku Baníku. Mysleli jsme, že to bude béčko. Čekali jsme trošku vyšší úroveň. Potřeboval jsem tam ještě dva těžší soupeře,“ říkal Matějka.

„Jinak jsem ale spokojený s přístupem hráčů k přípravě. Nebyl tam nikdo, kdo by si ulevoval nebo tréninky šidil,“ dodal.

Ještě před startem MSFL odehrají Hranice generálku s divizním Havířovem.

„Řešíme, kde budeme hrát, jestli na trávě v Jakubčovicích nebo u nás na umělce. Bude to záležet na počasí, já chci hrát na takovém povrchu, na kterém odehrajeme první mistrovské utkání,“ uzavřel Roman Matějka.

SK Hranice - TJ Valašské Meziříčí 2:0 (0:0)

Branky: Dittmer, Guzik

Hranice: 1.poločas: Tomečka - Vavřík, Kundrát, Cagaš, Beňa - Vymětalík - Berčík, Dittmer, Grygar, Marek - Guzik. 2.poločas: Spurný - Vítek, Beňa (71. Cverna), Markovič, Koňařík - Cagaš - Koláček, Dittmer, Vymětalík, Marek - Guzik. Trenér: Roman Matějka.