Třetiligoví nováčci z Hranic vstoupili do utkání skvěle a už po deseti minutách šli zásluhou Jakuba Marka do vedení. Bohužel ale po dalších jedenácti minutách už kvůli gólům Dominika Mládka a Ondřejem Moučky ztráceli.

„Vstup do zápasu jsme zvládli a do deseti minut jsme už vedli. Soupeř pak ale po jedné pěkné a jedné šťastné akci otočil na 2:1. To bylo, bohužel, v tom zápase zlomové. Potom nedali penaltu a my jsme tedy před sebou měli celý druhý poločas naděje," říkal po zápase hranický kouč Roman Matějka a ještě se pozastavil u druhého hlučínského gólu: „To byla taková šmudla… centr, který propadl za dva hlavičkující hráče, bouchl o zem a zapadl za zadní tyč."

Dvacet minut po změně stran už domácí favorit vedl o tři góly, o což se zasloužili svými přesnými zásahy Lukáš Lehnert s Oliverem Putyerou. Stav 4:1 už pak vydržel až do finálního hvizdu.

„V prvních patnácti minutách druhé půlky jsme si dokázali vytvořit tlak a přišel druhý zlomový moment, kdy Lukáš Hapal nedal stoprocentní šanci na 2:2. Potom jsme udělali chybu při rozehrávce, soupeř dal na 3:1 a zápas byl v podstatě rozhodnutý," pokračoval ve svém hodnocení hranický lodivod.

„Hlučín byl lepší. Pro nás to byla první zkušenost s touto soutěží a já nemohu klukům v podstatě nic vyčíst. Rozhodlo to, že soupeř dokázal využít našich chyb a když sem tam udělal chybu i on,tak jsme v rozhodující chvíli selhali. Věřím, že se budeme i nadále učit a zlepšovat," dodal.

V dalším kole čeká hranické fotbalisty už mnohem přijatelnější soupeř, kterým je předposlední tým minulého ročníku MSFL Vrchovina Nové Město na Moravě. „Na Vrchovinu pojedeme stejně jako do Hlučína. Musíme jít poctivě zápas od zápasu, ať už proti nám stojí kdokoli," uzavřel Roman Matějka.

FC Hlučín - SK Hranice 4:1 (2:1)

Branky: 16. Mládek, 20. Moučka, 58. Lehnert, 65. Putyera – 10. Marek. Rozhodčí: Silný - Grečmal, Ehrenberger. ŽK: Plesník, Mládek - Markovič. Diváci: 290.

Hlučín: Lapeš - Wolf, Plesník, Hasala, Lehnert (78. Šindler) - Praus (48. Holzer), Buchvaldek - Zajíček (62. Tomšů), Mládek (73. Ptáček), Moučka (62. Putyera) - Smékal. Trenér: Filip Smékal.

Hranice: Spurný – Kundrát, Jasenský, Kuchař, Beňa, Marek (65. Tilkeridis), Cagaš (75. Kirschbaum), Lasovský (65. Koláček), Pančochář (62. Heřmánek), Markovič, Hapa. Trenér: Roman Matějka.