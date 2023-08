Jako noc a den. Tak popsal oba poločasy sobotního utkání 2. kola MSFL trenér hranických fotbalistů Roman Matějka. Na půdě vicemistra poslední sezony z Hlučína řádil křídelník Lukáš Kania, který dvěma údery v první desetiminutovce udal ráz zápasu.

Hlučín - Hranice 3:1. | Foto: Deník/Štěpánka Czyžová

„První poločas byl z naší strany katastrofální. Dostali jsme dva rychlé góly a rozsypali jsme se. Hlučín se zklidnil a začal hrát opravdu kvalitně,“ uznal Roman Matějka.

Jeho týmu pomohla poločasová přestávka. „Hlavně po psychické stránce, narovnali jsme se v hlavách,“ vyzdvihl kouč.

Pozitivní (stejně jako v úvodním kole doma se Zlínem) byla také střídání. Vavříka, kterého stejně jako prakticky celou hranickou defenzivu na kraji školil Kania, nahradil Koláček, do hry se dostal i Jakub Rolinc, který od začátku nenastoupil kvůli desetidennímu tréninkovému manku.

„Musel jsem do toho sáhnout, nechat to tak, by bylo špatně. Neříkám, že třeba Cagaš podával katastrofální výkon, ale musel jsem něco změnit. Věděl jsem, že Kuba Rolinc do toho nahoře něco přinese,“ zmínil Matějka.

Rolinc nakonec přinesl i snížení, avšak až v 88. minutě. „Byli jsme ve druhé půlce jako vyměnění, začali být odvážnější a vytvářet si šance. Měli jsme tam ještě tyčku a břevno. Byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem,“ chválil trenér výkon svých svěřenců po změně stran.

Na srovnání to však nebylo, naopak Kania v nastavení zkompletoval svůj hattrick. Křídelník, který přišel z druholigového Třince a má na kontě i sezonu v nejvyšší soutěži v barvách Opavy (17 zápasů, 1 gól, 1 asistence), tedy prožil snový návrat na domácí stadion.

„Je opravdu hodně šikovný. Hrál velmi dobře, problémy dělal celé naší defenzivě,“ smekl Roman Matějka.

V pátek budou chtít Hranice získat první výhru sezony. Na domácím hřišti v 18 hodin přivítají nováčka Start Brno.

Počasí jim dalo stopku. Pohárový zápas Hranic s Uničovem se odkládá

FC Hlučín – SK Hranice 3:1 (2:0)

Branky: 5., 7. a 93. Kania – 88. Rolinc.

Rozhodčí: Dedek – Šafrán, Jurajda. ŽK: Kovala – Vymětalík. Diváci: 220.

Hranice: Tomečka – Vavřík (46. Koláček), Markovič, Beňa, Kuchař – Berčík (80. Cverna), Cagaš (46. Rolinc), Vymětalík, Grygar, Červenka (63. Pak) – Hapal (77. Jasenský). Trenér: Matějka.