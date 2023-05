Nemalou měrou se o to zasloužila dvacítka hlasitých hranických fanoušků, která „Eskáčku“ na hodonínském stadionu připravila takřka domácí prostředí. „Musím je pochválit, je úžasné, jak fungují,“ smekl trenér Hranic Roman Matějka.

„Nikdy jsem od nich neslyšel negaci, ani když jsme doma dostali 0:3, pokaždé pozvzbuzovali do konce. Jejich pyra, chorea, plakáty a podobně? To se málokdy vidí,“ děkuje kouč příznivcům.

„Klukům to samozřejmě pomáhá. Někdo si myslí, že ne, ale oni vidí, že za nimi někdo stojí,“ dodal Matějka.

Tým se semkl

Z Hodonína si bod na jaře neodvezly první Hlučín ani druhá Kroměříž. Hranice ano. „První poločas jsme odbojovali. Měli jsme hodně ztrát, ale souviselo to s nervozitou a tím, v jakém rozpoložení jsme se nacházeli. Kluci ale makali,“ chválil Matějka.

Po 45 minutách mohlo být veseleji, kdyby Lukáš Hapal využil svou tutovku a srovnal na 1:1. „Na podzim by to dal,“ myslí si kouč. Stav 1:0 pro domácí ale dobře udržel i brankář Tomečka.

Výborný výkon pak Matějkovi svěřenci předvedli po změně stran. „Bylo z nás cítit, že chceme. Nevím, jestli se Hodonín uspokojil, ale ve druhém poločase byly Hranice jednoznačně lepší,“ pochvaloval si Roman Matějka.

Několik možností ze střední vzdálenosti gólem neskončilo, situace z 69. minuty už ano. Michal Kuchař potáhl při brejku míč, z pravé strany nabil Vymětalíkovi na velkém vápně. Míč se od tyče odrazil k Lukáši Hapalovi, který přeci jen důležitou branku vstřelil – 1:1.

„Do vyrovnání jsme investovali moc sil, šli jsme pak v závěru na krev, cítil jsem, že nám trošku došlo, ale soupeře už jsme do ničeho nepustili. Tým byl semknutý a bylo vidět, že chtěl hrát jeden za druhého,“ řekl Matějka.

Sestřih utkání:

Zdroj: Youtube

Žádné sváteční volno

Zisk cenného bodu z Hodonína by Hranice mohly rozšířit už v úterý, kdy v 18 hodin přivítají v dohrávce 24. kola deváté Blansko. „Moc by to chtělo bodovat. Cítím, že se nám trošku vrací síla,“ věří hranický trenér během náročného programu.

„V pondělí musíme na trénink, i když je svátek. V pátek nás navíc čeká další mistrák. Tréninky to tedy budou regenerační, technicko-taktické. Nic jiného dělat nejde než příprava na soupeře,“ má jasno Roman Matějka.

Kdo z mládí dostane šanci v áčku Zubrů? I další rodák z Hranic

FK Hodonín – SK Hranice 1:1 (1:0)

Branky: 5. Bobčík – 69. Hapal.

Rozhodčí: Mankovecký – Svoboda, Budovič. ŽK: Bobčík, Dunda, Holek – Grygar. Diváci: 235.

Hranice: Tomečka - Kuchař (84. Cagaš), Kundrát, Markovič, Beňa - Vymětalík, Grygar - Vavřík (69. Berčík), Rolinc, Koláček (84. Marek)- Hapal (79. Dittmer). Trenér: Matějka.