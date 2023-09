Hranice ubojovaly první výhru! Výborná obrana a gólman, řekl kouč

Bolelo to, ale přeci jen jsou z toho poprvé tři body do tabulky. Fotbalisté Hranic v 6. kole MSFL doma porazili Blansko, přestože k optimálnímu měl jejich výkon podle nového trenéra Radka Maliny stále daleko. „Ve všech zápasech, ve kterých jsem Blansko viděl, bylo herně lepší než soupeř. Ani my jsme to neotočili na naši stranu,“ uznal kouč.

Štěpán Spurný si vysloužil pochvalu za dobrý výkon. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Počítají se ale góly. Ten první hranic padl v 18. minutě po krásné akci, kdy Jasenský výborně přenesl hru na Jakuba Rolince, který vymíchal celou defenzivu hostů a do prázdné otevřel skóre. „Začali jsme ale nervózně, špatně jsme dosazovali hráče a posouvali se. Tím pádem bylo Blansko na míči. Nevyšlo nám to, co jsme chtěli hrát," uznal Radek Malina. „Měli jsme pár dobrých pasáží, byli jsme nebezpeční po stranách," zmínil. Už v prvním poločase musel Hranice podržet brankář Spurný, 27letý gólman s druholigovými zkušenostmi v dobrém výkonu pokračoval i po změně stran. Domácí navíc v 65. minutě přidali druhý gól, když střídající Červenka našel Davida Koláčka. „Ve druhém poločase jsme zlepšili organizaci hry, zahustili prostor a chodili do brejku. Chtěli jsme sice hrát více na míči a celkově lépe, hráči ale potřebovali hlavně udělat body, aby šli psychicky nahoru," uvědomoval si Malina. Odměna za bojovnost Blansko jen snížilo v nastavení brankou Tulajdana, která ale už nic neřešila. „Takové zápasy se nehrají na krásu. Obě utkání, ve kterých jsem Hranice trénoval, odehráli hráči s maximálním nasazením a bojovností. A za to teď byli odměněni. Výborně zahrála celá obrana v čele s brankářem," vyzdvihl hranický kouč. Ten do základní jedenáctky oproti předchozí premiéře na lavičce „Eskáčka" zařadil středopolaře Grygara a křídelníka Vymětalíka, šanci dostal i Dominik Opatřil. „Udělali jsme mix z hráčů, kteří se nám líbili v předešlém zápase. V prvním poločase to byl například Jasenský, ve druhém pak Grygar a Vymětalík. Zraněného Paka nahradil Opatřil," vysvětlil Radek Malina. Ve středu čeká Hranice vložené kolo na půdě Rosic. „Musíme se dobře připravit, potřebujeme bodovat venku," má jasno hranický kouč. SK Hranice – FK Blansko 2:1 (1:0) Branky: 18. Rolinc, 65. Koláček – 92. Tulajdan. Rozhodčí: Marek – Kříž, Labaš. ŽK: Grygar, Hapal – Jaroš. Diváci: 358. Hranice: Spurný – Vavřík, Kundrát, Beňa, Berčík – Koláček (84. Markovič), Jasenský (58. Cagaš), Grygar, Vymětalík (58. Cagaš), Opatřil (52. Červenka) – Rolinc. Trenér: Malina.

