„Posilou na poslední chvíli bych to úplně nenazýval, už s námi čtrnáct dní trénoval. Chtěl jsem ho nejprve vidět, navíc se jeho přesun k nám řešil přes Prahu, protože má v Sigmě ligovou smlouvu, tak to trošku trvalo,“ vysvětluje úvodem hranický trenér Radek Malina.

Teprve devatenáctiletý perspektivní stoper nastoupil vedle 35letého Václava Cverny. „Venca je zkušený chlap, který mu určitě pomohl. V Olomouci měl nějaké zranění, teď už byl v pořádku, ale konkurence je i v béčku Sigmy velká. To ale bude na jeho postu i u nás, bude muset pracovat,“ zmínil Radek Malina.

Zajímavostí je, že utkání málem kvůli průtrži mračen už podruhé Hranice nedohrály. Nakonec se udělala výrazně delší poločasová přestávka a týmy mohly na hřišti absolvovat kompletních 90 minut.

„Ta přestávka se protáhla asi na tři čtvrtě hodiny. Díky tomu, že máme v Hranicích světla, se to ale dalo dohrát, ne jako v Rosicích, tam to nešlo,“ zmínil Malina. „My jsme chtěli hrát, byl by to další odložený zápas, navíc jsme byli v první půli lepší,“ dodal.

„Rozhodčí s delegátem vzali zodpovědnost na sebe. Sice jsme měli trošku obavy, protože domácí hráli od podlahy a některé jejich zákroky byly na hraně, naštěstí se nakonec nikomu nic nestalo,“ řekl pro Slovácký deník trenér ČSK Zdeněk Šebesta.

Výrazně oslabená Sigma dvakrát vedla. Z Ďolíčku ale jede bez bodu

Rozhodly natrénované standardky

V samotném utkání Hranicím k výhře pomohly dva góly ze standardních situací. Trefili se zmiňovaný Cverna a po změně stran také Lukáš Hapal. „Pracovali jsme na standardkách a dva góly padly po situacích, které jsme den před zápasem zkoušeli,“ byl Radek Malina spokojen.

V 78. minutě přidal gól na 3:0 Petr Červenka po Hapalově přihrávce. Bylo rozhodnuto.

„S fotbalem to mělo pramálo společného. Domácí patřili mezi hratelné soupeře, ale byli víc hladoví. Nakonec vyhráli zcela zaslouženě, protože si za výhrou šli víc než my. Zatímco Hranice i vzhledem k postavení v tabulce bojovaly o život, my jsme si jenom přijeli zahrát fotbal,“ hodnotil hostující kouč Šebesta.

Dohrávku zmíněného utkání v Rosicích odehrají Hranice ve středu od 16.30. Zda se bude hrát celý duel, nebo se bude pokračovat od 14. minuty, zatím nevěděl ani hranický kouč Radek Malina. „Musíme to v pondělí zjistit,“ pokrčil rameny.

SK Hranice – ČSK Uherský Brod 3:0 (1:0)

Branky: 17. Cverna, 58. Hapal, 78. Červenka.

Rozhodčí: Slabý – Řezníček, Slováček. ŽK: Koláček, Grygar, Cverna, Hapal – Lorenc, Mančík. Diváci: 392.

Hranice: Spurný – Dohnálek, Vavřík, Cverna, Jasenský, Grygar (83. Kuchař), Červenka (83. Pak), Cagaš (77. Kundrát), Koláček, Opatřil (62. Berčík), Hapal. Trenér: Malina.