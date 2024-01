Víkendový přípravný zápas mezi Hranicemi a HFK Olomouc přinesl překvapivý výsledek. Třetiligista nedokázal na své umělce porazit divizní tým, se kterým pouze remizoval 1:1.

Fotbalisté SK Hranice. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Jedna soutěž dělí Hranice s HFK Olomouc. Zatímco Eskáčko je čtrnácté v MSFL, Holici patří desátá příčka divize E. V sobotu si to oba celky rozdaly v přípravné duelu.

Domácí šli do vedení, když po rohovém kopu rychle rozehráli aut a po centru se hlavou prosadil Kunovský. Z vedení se radovali ale jen přibližně čtvrt hodiny, kdy dostal průnikovou přihrávku středem hřiště Machala a vyrovnal.

Ve druhém poločase měly Hranice více ze hry, ale dát rozdílovou branku se jim nepodařilo.

„Jsme rádi, že jsme mohli takový zápas odehrát. Výsledek je dobrý, ale je to příprava, takže to nesmíme přeceňovat. Hranice daly některým hráčům volno, hrály v kombinované sestavě takže to mělo trošičku vliv. Od nás to byl dobrý výkon do defenzivy. Druhý poločas, kdy to Hranice prostřídaly a hrála jejich lepší sestava, jsme bránili, ale zvládli jsme to dobře a už neinkasovali, takže jsme spokojeni,“ zhodnotil utkání Petr Večeř.

Jeho tým nyní čekají v týdnu Kozlovice a v sobotu přivítá lídra krajského přeboru Medlov. „Máme tady nějaké hráče na zkoušku a po zápase s Medlovem se budeme bavit, s jakým kádrem budeme pokračovat,“ prozradil Večeř.

Hranice čeká v sobotu Vsetín.

SK Hranice - HFK Olomouc 1:1 (1:1)

Branky: Kunovský - Machala.

Hranice: 1.poločas: Spurný - Berčík, Riedl, Kunovský, Opatřil - Vymětalík, Cagaš - Montag, Nevola, Pečeňa - Zdražil. 2.poločas: Tomečka - Riedl, Cagaš, Opatřil - Koláček, Grygar, Pak, Vymětalík, Červenka - Šíbal, Ambrož.

HFK Olomouc: Kročil (45. Šarman) - Tylich (45. Nemeth), Pavelka, Vejvoda, Skočovský (70. Hudec) - Zdráhal, Zeman (45. Kenša), Svrčina (70. Zeman), Lang (45. Pícha) - Machala (70. Tylich), Stoklasa (70. Lang). Trenér: Petr Večeř.