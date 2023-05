Pokud by soutěž skončila nyní, na patnáctém (tedy prvním možném sestupovém) místě by byly kvůli horšímu vzájemnému zápasu se Znojmem Hranice. Ty však ztrácejí jen pět bodů na devátý Frýdek-Místek. A situace mohla být pro nováčka o trošku veselejší, pokud by „Eskáčko“ v sobotu doma jen neremizovalo v záchranářském boji s Frýdlantem 1:1. „Můžeme si za to sami. Jsem po tom zápase naštvaný,“ přiznává hranický trenér Roman Matějka.

Nepovedený první poločas, pak nevyužitá přesilovka přes výraznou převahu po změně stran. Tahle domácí ztráta může Hranice v konečném zúčtování hodně mrzet.

„První půlku jsme byli nedůrazní, nedostupovali hráče, hráli jsme špatně. Jako bychom byli v klidu ve středu tabulky,“ kroutil hlavou Roman Matějka.

Vyrovnání z penalty po červené kartě hostů za zásah rukou ve vápně, který zamezil Hranicím ve skórování, obstaral Jakub Rolinc. Proti deseti se už ale domácí přes solidní možnosti neprosadili, dva góly dali z ofsajdu.

„Nevím, jestli byly, neviděl jsem to. Náš tlak byl takový naivní, chyběla nám i troška štěstí, ale hlavně jsme volili špatná řešení ve finální fázi. Směrem dopředu to byla nemohoucnost,“ přiznal Roman Matějka.

Velké ohrožení

Hranice tedy budou v následujících týdnech řešit záchranářské starosti. Sedmnáctý a osmnáctý celek z MSFL sestupuje přímo, aktuálně by do divize padalo i šestnácté Velké Meziříčí. To na Hranice ztrácí dva body.

Pokud by z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupovaly dva týmy (k čemuž by byl potřeba vzestup posledního béčka Slavie Praha na nesestupové pozice a pád dvou moravskoslezských celků z 15. a 16. místa druhé ligy), nejen pro Hranice půjde o velké ohrožení.

„Pokud by padaly čtyři týmy, přijde mi to hodně nespravedlivé. Proč mají postupovat tři týmy z divizí, když naše kvalita je vyšší? Jsem zastáncem dvou divizí po šestnácti týmech, to dávalo logiku,“ přiznal Roman Matějka.

Jisté je, že jeho tým čeká v sobotu těžký duel na půdě pátého a rozjetého Hodonína. Pak úterní domácí dohrávaný souboj s devátým Blanskem a poté klíčové zápasy s nutností tříbodového zisku proti tabulkovému sousedovi ze Znojma a posledním Vítkovicím.

„Uvidíme, musíme bojovat. Trápí nás, že kádr není úplně zdravotně v pořádku. Potřebujeme být kompletní,“ řekl stroze Roman Matějka.

Klíčový by pak mohl být i domácí duel předposledního 32. kola 9. června s Velkým Meziříčím. Ale to je ještě daleko…

