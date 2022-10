V prvním poločase šlo trápící se Blansko do vedení. Více než čtyřzápasové čekání na vstřelenou branku ukončil v 36. minutě Feik.

„V první půlce to bylo herně vyrovnané, ale nepohlídali jsme si jednu standardku. Kluci to nenabrali tak, jak to měli v taktických pokynech. Jinak to ale byl remízový poločas,“ ohlédl se Matějka.

Kapitán hostů Radim Kundrát se hlavou zastřeloval už na konci prvního poločasu. To ještě domácí gólman Nešetřil vytáhl reflexivní zákrok. Po hodině hry při hranickém tlaku už ale Kundrátova hlavička nastartovala obrat „eskáčka“.

„Druhá půlka? Jednoznačně ve prospěch Hranic. Nevím, co se Blansku stalo, ale ti kluci jako by přestali stíhat. Byli jsme lepší, vytvářeli jsme si standardky, které rozhodly,“ hodnotil Roman Matějka.

Vítězný gól na 2:1 obstaral jak jinak než hlavou po rohu Adam Dittmer. „Měli jsme tam ještě situace, kdy jsme šli sami na gólmana, dvakrát to byl Lukáš Hapal, na 3:1 jsme to měli pojistit dávno,“ zmínil hranický kouč.

A tak tečku za zápasem udělal až v páté minutě nastavení David Heřmánek. „Zápas měl skončit 4:1 nebo 5:1,“ dodal Roman Matějka.

Hranice tak slavily třetí výhru sezony a posunuly se na deváté místo vyrovnané tabulky, pouhé dva body za béčko Baníku Ostrava, se kterým se Sportovní klub utká v sobotu v 10.30 na domácím hřišti.

A půjde o zajímavý souboj, jádro hranických fanoušků totiž o Hranicích mluví jako o „městu Baníku“.

„Čeká nás těžký soupeř. Fanoušci to tak mají, jsem na to sám zvědavý, jak to bude vypadat, jestli přijedou i příznivci Baníku. Já bych chtěl našim fanouškům moc poděkovat, protože zase nás přijeli podpořit i ven, kde nás hlasitě povzbuzovali, což je skvělé,“ uzavřel Roman Matějka.

FK Blansko – SK Hranice 1:3 (1:0)

Branky: 36. Feik - 60. Kundrát, 68. Dittmer, 90+5. Heřmánek.

Rozhodčí: Svoboda - Rosický, Denev. ŽK: Chyla, Holman, Smrčka, Tulajdan – Cagaš. Diváci: 120.

Hranice: Tomečka - Kuchař, Kundrát, Markovič, Bezděk - Cagaš, Dittmer - Vavřík (60. Koláček), Rolinc, Pak (79. Beňa) - Hapal (84. Heřmánek). Trenér: Roman Matějka.