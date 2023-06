První střela na bránu a hned inkasovaný gól. „Klasika našeho jara,“ kroutil hlavou trenér fotbalistů SK Hranice Roman Matějka. Jeho tým se ale proti favorizovanému béčku Zlína ve středu dokázal zvednout a otočit na 2:1. A hlavně udělat další veledůležitý krok na cestě k záchraně MSFL.

Fotbalisté SK Hranice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Hranice totiž v osmnáctičlenné tabulce odskočily, čtrnáctá Vrchovina na ně ztrácí už šest bodů. „Pořád to ale není nic definitivního. Myslím si, že potřebujeme ještě tři body. Až je budeme mít, pak začnu věřit, že jsme zachránění,“ řekl Matějka.

Po inkasovaném ze třetí minuty domácí soupeře dokázali přitlačit. Jakub Rolinc ve vápně udělal kličku gólmanovi a nařízenou penaltu ve 26. minutě sám proměnil.

Ve 36. minutě si míč na střed navedl David Koláček, využil náběhu Vavříka, který mu šel na křídle do tandemu a odlákal soupeře, vystřelil levačkou a trefil se parádně. „Krásný gól. Navíc udělal maturitu, takže se mu to hezky sešlo,“ usmíval se Roman Matějka.

Druhá půle patřila Zlínu, tlak hostů ale vyrovnáním neskončil. „Posledních dvacet minut bylo z naší strany na morál. Dva hráči jsme měli zraněné a dohrávali to de facto v devíti. Lítalo to do vápna, kde nám ale pomohl Venca Cverna i brankář Spurný,“ chválil Matějka.

„Kluci to odbránili a musel jsem před nimi smeknout. Urvali jsme ten zápas na bojovnost a srdce. Možná, když pánbůh viděl, jak dřeme, poslal nám i štěstíčko, které jsme tentokrát měli,“ uznal trenér.

V sobotu Hranice hostí páté Rosice.

FOTO a VIDEO: Okresní kolo Zaměstnanecké ligy ovládl znovu hranický Schäfer

SK Hranice – FC Trinity Zlín B 2:1 (2:1)

Branky: 26. z pen. Rolinc, 36. Koláček – 3. Ovesný.

Rozhodčí: Svoboda – Mayer, Gasnárek. ŽK: Hapal – Polášek, Slouk, Jura. Diváci: 332.

Hranice: Spurný – Vavřík, Kundrát, Kuchař, Grygar (55. Dittmer), Cagaš, Koláček (79. Marek), Rolinc, Markovič, Hapal, Vymětalík (84. Cverna). Trenér: Matějka.