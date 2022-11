„Před zápasem bych bod s Kroměříží bral všemi deseti. Utkání samotné bylo ale mnohem šťastnější pro našeho soupeře. K vítězství jsme totiž měli daleko blíž my. Ve výsledku je to tedy spíš ztráta dvou bodů," říká kouč hranických fotbalistů Roman Matějka.

V zápase proti lídrovi třetiligové tabulky se přítomní diváci gólu nedočkali ani v jenom z poločasů. Jak ale vyplývá z následujících slov hranického lodivoda, o zajímavé fotbalové momenty nouze na hranickém stadionu rozhodně nebyla.

„První poločas byl vyrovnaný s mnoha šancemi. Kroměříž se nejdřív dostala do jedné, ve které ji zastavil ofsajd a poté do druhé obrovské. Jejich útočník stál mezi našimi stopery úplně sám, ale hlavičkoval pouze do náručí našeho gólmana. Jinak se tedy snažila hrozit hlavně ze standardek. Nijak jsme nezaostávali," popisoval.

Jak se ale zdá, první půle byla jen rozehřívací částí pro tu druhou. „Nejdříve nás soupeř sice trochu přitlačil, pak se ale hra otočila v náš prospěch. Střelou z úhlu jsme trefili břevno, potom Vymětalík parádní ranou těsně minul a v 84. minutě šel po rychlém výkopu Hapal do krásného brejku, posunul si míč hrudí vedle gólmana a měl před sebou prázdnou branku. V pádu ale trefil jen zadní tyč," mrzelo šéfa hranické střídačky.

„Byl bohužel v plném sprintu a chybělo mu štěstí. Po zápase jsem klukům za výkon poděkoval," dodal ještě k tomuto okamžiku.

Do konce podzimní části MSFL zbývají ještě celá dvě kola, což znamená, že se bude hrát déle než do půlky listopadu, kdy už terény na mnohých hřištích připomínají spíš oraniště než pažit určený ke hře fotbalu. Hranický trenér si s tím ale příliš hlavu nedělá.

„Zažil jsem už i mnohem horší terény. Za mých mladých let jsme v tuto dobu hrávali běžně už na sněhu. Při dnešním oteplovaní klimatu to ale moc nehrozí. Mnohem větší problém máme s časovým posunem, kdy už při tréninku nevidíme na míč a musíme se stěhovat na umělku, kde máme osvětlení," konstatuje.

Hranice jsou nyní se sedmnácti body na dvanácté příčce z celkových osmnácti a v těchto dvou posledních kolech čekají jeho svěřence celky aktuálně šestnáctého Velkého Meziříčí a také šestých Kvítkovic.

„Budeme se na ně připravovat tak, jako na kohokoli jiného. Když navážeme na výkon s Kroměříží, nemáme se čeho obávat. Když ale naopak budeme hrát jako proti Rosicím, dostaneme přes prsty. Bude to hlavně o našem přístupu," uzavřel Roman Matějka.

SK Hranice - SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:0

Rozhodčí: Bebenek - Poláček, Šimoník. ŽK: Kuchař, Rolinc, Pančochář, Vymětalík - Matoušek, Červenka. Diváci: 376.

Hranice: Spurný – Vavřík, Kundrát, Markovič, Kuchař – Pančochář (92. Cagaš), Vymětalík – Pak (79. Tilkeridis), Dittmer (79. Hapal), Beňa – Rolinc. Trenér: Roman Matějka

Kroměříž: Lebánek – Machálek MIlan, Zavadil, Tiahlo, Vyhlíd - Cupák, Matoušek - Jambor (70. Plecitý), Houser (70. Sedlák), Červenka (60. Machálek Tomáš) - Chwaszcz (90. Surynek). Trenér: Bronislav Červenka.