OBRAZEM: Hranice sahaly proti mezinárodnímu výběru Znojma po bodu

Bylo jasné, že proti týmu nakukujícímu do první trojky MSFL, budou Hraničané outsiderem. Hrála se však spíše vyrovnaná a kvalitní partie.

„Čekal nás hodně těžký soupeř, to jsme dobře věděli. Znojmo je silné na balonu, všichni hráči technicky vybavení na vysoké úrovni. Zhostili jsme se toho dobře, snažili se hrát do poslední minuty. Dostali jsme zase dva blbé góly. No, bolí to,“ přiznal Jakub Rolinc.

Obě branky hostů vstřelil nejlepší střelec soutěže, Brazilec Neto. „Slyšel jsem, že první gól byl z ofsajdu, ale to nemůžu hodnotit. Při druhém borec na malém vápně hlavičkuje sám, to je špatné,“ pokrčil Rolinc, který je pro změnu nejlepším hranickým kanonýrem.

Penalta byla

Jestliže se domácí zlobili po prvním gólu, hosté zase nebyli nadšení z odpískané penalty, kterou Rolinc proměnil. „Nevím, ale někdo mě tam zezadu praštil asi loktem do krku. Za mě rozhodčí pískl penaltu, takže byla,“ má jasno domácí útočník.

Cíl „Eskáčka“ je i v této sezoně jasný – záchrana. Padat z MSFL však mohou až čtyři týmy, jistotu setrvání ve třetí lize tedy dává čtrnáctá pozice, na které se Hranice nachází.

„Uvidíme, jak to dopadne o soutěž výš. My doufejme, že Morava se ve druhé lize udrží a nebudou padat čtyři týmy. Snad to zvládneme díky svým výkonům,“ přeje si Jakub Rolinc.

Fandit tak ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE bude dál hlavně Prostějovu, za který ve druhé lize nastupoval před svým příchodem do Hranic.

„Doufám, že to kluci udrží. Staví se stadion, byla by škoda, aby se na něm hrála třetí liga,“ vzkázal závěrem.

