„Už ve druhé minutě centroval David Koláček, míč se odrazil na vápno, sice jsem ho netrefil ideálně, ale zapadl do brány. Po poločase mě obránce nebránil aktivně, navedl jsem si to do šestnáctky, obhodil si stopera a dal gól o zadní tyčku. A o chvíli později mi Vavřík po krásné akci předložil balon před prázdnou,“ popsal své tři góly Jan Cagaš.

Premiérový hattrick v mužské kategorii tak byl na světě. „Bylo to pro mě velké překvapení, protože góly moc nedávám. Těžko se tomu dalo uvěřit a dlouho jsem to rozdýchával, ale pocity byly úžasné. Dodalo mi to sebevědomí,“ hodnotil.

O to větší radost měl po utkání, když ve zbytku duelu dokonal hattrick také jeho velký kamarád David Koláček. „Jsme stejně staří, prošli jsme spolu celou mládež, takže je to takové hezké,“ potvrdil.

I proto jsou teď v hranické kabině terčem vtípků. „Dělají si z nás srandu, že všechno musíme dělat spolu včetně střílení hattricků. My totiž zůstáváme společně po tréninku si kopat, odcházíme poslední z kabiny, potom kecáme a tak. Jsme velcí kámoši. Ještě to asi budeme poslouchat dlouho,“ smál se Cagaš.

Spoluhráče navíc ihned na pozápasovém tréninku potěšili občerstvením. „Objednali jsme nějaké chlebíčky a pití, tak jsme poseděli,“ přiblížil netradiční střelec.

Ten tak prožívá ideální období. V osobním životě totiž zvládl maturitu a nyní míří na vysokou školu do Ostravy. „Je technická se zaměřením na elektro. Uvidíme, jak to budu zvládat s fotbalem, ale věřím, že to půjde dohromady,“ doufá Cagaš.

I přes svůj mladý věk byl hodně vytíženým hráčem Hranic a rád by si pozici udržel i do příštího ročníku MSFL. „Před touto sezonou přišlo několik hráčů a byla konkurence. Já jsem ale trénoval pořád stejně a jsem za minutáž rád. Pomohlo mi, že se mi vyhýbala zranění, měl jsem jen jedno menší, kvůli kterému jsem vynechal dva zápasy,“ hodnotil Cagaš.

Vytížení se mu nesnížilo ani přes skok, který cítil mezi divizí a třetí nejvyšší soutěží. „Čekal jsem, že to bude hodně rychlé, o soubojích a důrazný fotbal. MSFL splnila moje očekávání. Jen jsme se chtěli umístit lépe. Jsme však rádi za udržení. Ani ostudu jsme neudělali, budeme však doufat, že v příští sezoně budou výsledky lepší,“ hlásí Jan Cagaš.

A má on sám v devatenácti letech ambice posunout se do profesionálního fotbalu? „Chci hlavně, aby mě fotbal bavil. Rozhodně bych nechtěl někam, za cenu toho, že bych věděl, že tam nebudu šťastný. V Hranicích jsem šťastný,“ uzavřel Jan Cagaš, kterého společně se spoluhráči čeká ještě páteční závěrečná a potom přestávka mezi sezonami.