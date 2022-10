„Umřeli jsme na produktivitu. Celý zápas bylo evidentní, že my jsme ten tým, který bude tvořit hru a vytvářet si šance. I když vlastně paradoxně tu první si vytvořily Vítkovice, které nastřelily břevno. Jinak jsme ale měli převahu my, podařilo se nám i vstřelit gól," popisoval průběh zápasu hranický kouč Roman Matějka.

Jeho tým se dokázal prosadit devět minut před přestávkou, kdy se trefil Vojtěch Pak a těsné vedení pak Hranickým vydrželo až do přestávky. Po změně stran pak domácí borci spálili veliké množství stoprocentních šancí, za což byli po zásluze potrestáni. V 92. minutě totiž za hosty srovnal z ojedinělé šance střídající Martin Pecuch.

Zaměstnanecká liga Deníku: Amatéři z Hranic (a „ligáč“) se vydali na Nou Camp!

„V druhé půlce se soupeř snažil hrát více dopředu, čímž se nám otevírala cesta k mnoha tutovkám. Několikrát jsme šli sami na gólmana. Pojišťovací gól jsme ale nedali a v tom vidím hlavní příčinu neúspěchu. Pak jsme totiž udělali chybu v nastavení a Vítkovice srovnaly. Strašně to teď bolí. Přičítám to zčásti i nezkušenosti," krčil rameny lodivod třetiligového nováčka.

Vítkovice si díky této remíze připsaly svůj teprve čtvrtý bod a zůstávají tak jednoznačně poslední. Hranickým ale nastal problém. Místo očekávaného postupu tabulkou vpřed totiž nyní mají šestnáct bodů, což stačí pouze na jedenáctou příčku. V případě úspěchu mohli být osmí.

„Sezonu jsme na nováčka rozjeli nadstandardně. A naopak tam, kde jsme bodovat měli, jsme to nepotvrdili. Nezbývá nám tedy nic jiného, než z těch posledních čtyř podzimních zápasů vytěžit maximum. Nebude to ale nic jednoduchého. Čekají nás Rosice, Kroměříž, Velké Meziříčí a Otrokovice. To jsou samé zkušené týmy," shrnuje šéf hranické střídačky aktuální situaci.

Druhou čtvrtinu zahájila Mora porážkou. Plzeň rozhodla ve třetí třetině

„My už jsme ale dokázali překvapit několikrát. V mnoha zápasech, kde jsme byli lepší, jsme nebodovali. Tak snad teď budeme horší a body přivezeme," zakončil se smíchem v hlase a bojovnou náladou Roman Matějka.

SK Hranice - MFK Vítkovice 1:1 (1:0)

Branky: 36. Pak - 90+2. Pecuch.

Rozhodčí: Dudek - Šimoník, Kostelník. ŽK: Dittmer - Zouhar. Diváci: 250.

Hranice: Tomečka - Vavřík, Kuchař, Pak (90. Heřmánek), Beňa, Koláček (86. Bezděk), Pančochář (73. Tilkeridis), Dittmer, Markovič, Hapal (73. Cagaš), Vymětalík. Trenér: Roman Matějka.

Vítkovice: Květoň - Němec, Tamajka, Bystřičan, Zouhar, Tkáč (76. Pecuch), Mooc, Richtár, Žák, Jelen, Raab. Trenér: Radim Plaskura.