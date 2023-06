„Nevím, to byl totální zkrat. Hráč se takto chovat prostě nesmí,“ kroutil hlavou Roman Matějka.

Hapal ve 40. minutě za stavu 1:0 pro Kroměříž zbytečně oběma rukama strčil do domácího kapitána Tomáše Matouška.

„A to je samozřejmě zkušený hráč, který to umí kvalitně přihrát,“ všiml si Matějka. „Běžel ale přes půl hřiště, žduchl do něj a byla z toho jasná červená karta. Absolutně zasloužená,“ neskrýval hranický kouč rozhořčení.

„Jsem naštvaný, co si myslel, že se stane? V deseti pak hrát proti rozjeté Kroměříži už byl nadlidský výkon. Vyžrali si to navíc ti hráči, kteří na placu zůstali,“ pokrčil Roman Matějka rameny.

Hosté tak do poločasu inkasovali druhý gól, po změně stran se Hanáci trefili ještě třikrát a naprosto jednoznačný výsledek 5:0 byl na světě.

Záchrana? Snad už v sobotu

Přes vysokou prohru jsou Hranice blízko záchraně, vše mají ve svých rukou. Slavit mohou už v sobotu na domácím hřišti. Na první sestupové 16. místo tabulky mají dvě kola před koncem pětibodový náskok.

Výhra nad předposledním Velkým Meziříčím by znamenala jistotu záchrany, stačit ale může pouhý bod a teoreticky i prohra. „Když neprohrajeme, myslím si, že jsme zachráněni,“ věří Roman Matějka.

„Nezbývá než se důkladně nachystat a udělat pro to všechno. Když nezvládneme tento zápas, budeme muset zvládnout ten poslední,“ má kouč jasno.

Utkání s Velkým Meziříčím se původně mělo hrát v pátek od 19 hodin, v termínové listině MSFL však došlo ke změně. Všechny zápasy kromě dvou nedělních se hrají v sobotu od 17.30.

Hraničtí fanoušci chystají na závěrečný domácí duel sezony speciální choreo, možná bude i ohňostroj. „Prosíme všechny fanoušky, kteří se chystají na tento zápas, aby přišli v jednotném bílém tričku. Bude to součástí připravené choreografie na úvod. Návštěvníci pátečního zápasu se mimo jiné mohou těšit ke konci zápasu na ohňostroj na domácí zakončení sezony,“ informuje fanouškovská skupina Hraničáci.

„Podpora fanoušků bude důležitá. Hlavní ale bude výkon kluků na hřišti. No a snad to nebude jako v minulém domácím utkání – dvě penalty proti domácím,“ pousmál se závěrem Roman Matějka.

