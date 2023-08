Fotbalisté Hranic v MOL Cupu končí. Stejně jako o víkendu v MSFL i tentokrát ztratily zápas v samotném závěru. Podle kouče Romana Matějky to ale bylo o něčem jiném.

Trenér Hranic Roman Matějka po utkání s Uničovem | Video: Jan Zahnaš

„Zápas hodnotím negativně, protože jsme prohráli, ale borcům nemám co vyčíst, odmakali to. Dlouho jsme nedostali gól, ale hodnotí se výsledek. Můžeme se odrazit od výkonu, co se týče pracovitosti, ale chybí nám klid na míči a v kombinace.“ řekl mimo jiné ve videorozhovoru Roman Matějka.

Zdroj: Jan Zahnaš

VIDEO: Šťastná teč rozhodla. Uničov vyřadil gólem v závěru Hranice z MOL Cupu