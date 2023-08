Fotbalisté Hranic prohráli na domácím hřišti se Startem Brno 1:2. Přitom od deváté minuty až do nastavení vedli. Jenže pak přišel zkrat.

Fanoušci fotbalistů SK Hranice v závěru sezony 2022/23 | Video: Deník/Ivan Němeček

Jeden bod ze dvou zápasů vydolovali v MSFL fotbalisté Hranic. A za prvním vítězstvím v nové sezoně vykročili v pátek ideálně. Už v deváté minutě napálil odražený míč zpoza vápna do sítě Jakub Rolinc a tým proti nováčkovi třetí ligy vedl.

Stejný hráč mohl vedení navýšit. Jenže samostatný únik zakončil těsně vedle. „První branka utkání příliš neovlivnila. Měli jsme vstřelit druhou branku,“ hodnotil trenér Hranic Roman Matějka.

Jenže tu domácí nepřidali. „Byly tam nějaké závary, ale zbytečně jsme se obávali o výsledek a zalezli jsme,“ pokračoval domácí lodivod.

A mohly z toho pramenit ve druhé půli další branky. „Měli jsme kopat dvě penalty. Pomezní rozhodčí signalizuje, že tam byl míč, ale ten šel i s hráčem. Pak tam byl zájezd zezadu. Vyloženě přehlédnutá penalta,“ kroutil hlavou Matějka.

Uklidňující branka nepřišla, naopak hosté udeřili. V druhé nastavené minutě prošel míč vápnem a bylo srovnáno.

A v 95. minutě bylo domácím ještě hůře, protože se proti nim kopala penalta a Havlín stanovil konečné skóre 1:2. „Nejprve jsme si nepohlídali jednu situaci a pak sudí pískne penaltu, přestože my jsme měli mít dvě,“ nebyl spokojený Matějka a uznal: „Pokazili jsme si to. Jsem rozpumpovaný a těžko se to v emocích hodnotí, ale ztratit zápas v nastavení bolí. Když se nám nedařilo herně, měli jsme to uhrát na 1:0.“

I po třetím kole tak Hranice mají pouze jediný bod. „Start sezony je jednoznačně špatný. Nechci chodit kolem horké kaše. V Hlučíně byla první půlka špatná, druhá dobrá, s béčkem Zlína jsme předvedli slušný výkon, ale tentokrát jsme měli jasně vyhrát,“ uzavřel Roman Matějka.

SK Hranice - START Brno 1:2 (1:0)

Branky: 9. Rolinc - 90+2. Březina, 90+5. z pen. Havlín.

Rozhodčí: Lukašík - Dudek, Proske. ŽK: Kundrát, Kuchař, Grygar, Rolinc, Hapal - Kaláb, Rogožan, Šumbera. Diváci: 426.

Hranice: Tomečka - Vavřík, Kundrátm Kuchař, Grygar, Beňa, Červenka (82. Cverna), Cagaš (78. Markovič), Rolinc, Hapal (67. Pak), Vymětalík (82. Opatřil). Trenér: Roman Matějka