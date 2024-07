Majitel Youssef Abdellaoui skončil s financováním znojemského klubu, hráči (bez výjimky cizinci) netrénují, nehrají přípravné zápasy a najít kupce před startem soutěže, to bude těžký oříšek.

„Aktuálně se snažíme, aby klub dál fungoval a pokračoval i v další sezoně v Moravskoslezské fotbalové lize,“ uvedl asistent ředitele 1. SC Znojmo Radim Hübner.

Fotbalisté SK Hranice proti 1. SC Znojmo. Šance domácích v závěru | Video: Deník/Ivan Němeček

Do pozoru se tak stavěly některé divizní, nově čtvrtoligové celky. Že by šance na posun do MSFL? Není tomu tak. Soutěže již jsou rozlosovány, kluby přihlášeny a Znojmo by v případě odhlášení se ze třetí ligy pouze platilo pokutu. Žádný „náhradník“ by místo něj do soutěže nepřišel. „Tohle by nebylo možné,“ potvrdil Deníku předseda STK pro Moravu Petr Čech.

Například smolně sestoupivší Hranice si tak návrat do třetí ligy budou muset skutečně vykopat v divizi E, díky čemuž zůstanou zavřená vrátka také pro Přerov, který by se rád vyhnul pádu ze čtvrté nejvyšší soutěže.