Po minulém utkání si trenér Hranic Radek Malina stěžoval na přístup svých svěřenců. Tentokrát to bylo o něčem jiném. V úvodním dějství Hranice dvakrát udeřily. Nejprve Pak narýsoval pas na Rolince, který s přehledem otevřel skóre a následně Pak po prodlouženém míči za obranu přeloboval brankáře a bylo to o dva góly.

„Zápas jsme rozehráli době, byli jsme koncentrovaní, oni měli jedinou šanci. Kluci makali. Dali jsme krásné góly. O přestávce jsme si řekli, že to odmakáme a nepustíme je do kontaktu. Bohužel chyby, které nás zlobí celé jaro se opakují. Je to jak přes kopírák,“ hodnotil Malina.

Dvougólový Pak

Během čtvrt hodiny po změně stran totiž bylo srovnáno a vypadalo to, že takzvaná Csaplárova past - tedy vedení 2:0 o poločase - sklapne. „Nejprve jsme neobsadili chlapa, který hlavičkoval sám. Potom jsme dostali nepochopitelný gól ze třiceti metrů. Tohle musí brankář chytit,“ pokračoval Malina.

ANALÝZA: Fotbalové postupy a sestupy. Kdo to má nahnuté a kdo už slaví?

Přesto se jeho tým otřepal a v 70. minutě si vzal vedení zpět po individuální akci Paka. „Jenže za dvě minuty nebráníme hráče, kterého máme bránit osobně… Poté jsme udělali ještě chybu ve středu hřiště,“ kroutil hlavou skleslý kouč.

V 78. minutě už totiž na světelné tabuli svítilo skóre 3:4, které na ní zůstalo až do závěrečného hvizdu.

„Zápas jsme měli zvládnout, ale utopili jsme se ve svých chybách a hráči se nad nimi musí zamyslet. Není to o tom, že bychom duel nezvládli herně nebo nebojovali, ale chyby nás sráží,“ ví Malina.

Pod tlakem

Dvě kola před koncem, v nichž čekají Hranice týmy z první třetiny tabulky - béčko Karviné venku a Uničov doma, je tým předposlední. Stále má však šanci na záchranu, protože 15. místo, které je první nesestupové, drží Bohunice, které mají stejný počet bodů. Brousí si na něj zuby však čtyři týmy. Kromě Hranic a Bohunic má stejný počet bodů také Uherský Brod a o bod méně Frýdlant nad Ostravicí.

„Vidíte, jaké byly ostatní výsledky, je těžké hrát pod tlakem, všichni prohráli, musíme se připravit na poslední dvě kola,“ uzavřel Radek Malina.

Zápas plný zvratů. Uničov sahal po výhře, po přestřelce má bod

SK Hranice - FK Hodonín 3:4 (2:0)

Branky: 36. a 70. Pak, 23. Rolinc - 52. a 78. Veljača, 57. Švantner, 72. Dressler.

Rozhodčí: Proske - Dedek, Šafrán. ŽK: Vymětalík, Rolinc - Dressler, Vorel, Nečas. Diváci: 216.

Hranice: Tomečka - Vavřík, Kundrát, Pak, Kuchař (82. Seidl, Grygar, Vymětalík (70. Opatřl), Červenka (54. Kunovský), Cagaš, Koláček, Rolinc. Trenér: Radek Malina.