„Bezkrevný výkon, neuvědomujeme si vážnost situace, laxní chyby, nedohrávání situací. Lehké ztráty míčů. To vše stálo za tak vysokou porážkou,“ nebral si servítky při hodnocení utkání kouč Hranic Radek Malina.

Jeho svěřenci prohrávali ve 26. minutě už 0:2 a kouč sáhl po půl hodině hry ke dvojímu střídání, když stáhl kromě Cagaše také kapitána Kuchaře. „Bylo to z výkonnostních důvodů. Ne, že by hráli jen oni špatně, ale museli jsme nějak reagovat. Utkání jsme rozehráli špatně, soupeře pustili do vedení po chybách, když jsme inkasovali dva góly středem hřiště,“ kroutil hlavou Malina.

Hranice však mohly na nepříznivý vývoj reagovat. „Jenže soupeř své šance proměnil, my ne. Měl tam možnost Rolinc, který se dostal za obranu, ale trefil brankáře. V závěru poločasu jsme je zmáčkli, trefili spojnici a míč tam nedotlačili,“ pokračoval.

VIDEO: Nacvičená standardka. Uničov ukončil čekání na výhru

Ani po změně stran nadějné snížení jeho týmu nepřišlo. „Chtěli jsme to změnit, ale neponaučili jsme se. Hráli jsme ustrašeně a takhle se o záchranu nehraje. Udělali jsme zase chybu a měli jsme tam moc nepřesností. Třetí branka utkání definitivně zlomila, prošla nám standardka přes přední tyč a dali jsme si vlastňák. Pak už jsme tam neměli nic, co s tím udělat, naopak jsme ještě dvakrát inkasovali,“ popisoval Malina.

Tři kola před koncem tak jsou Hranice šestnácté a mají stejně bodů (29) jako Bohunice, které jsou o příčku před nimi, která již zaručuje záchranu. Jenže Bohunice mají lepší vzájemný zápas, tak musí Hraničtí získat o bod více. Jen bod na ně navíc ztrácí Frýdlant i Uherský Brod. Definitivum záchrany nemá ani béčko Slovácka (34 bodů) či Blansko (36 bodů).

Hranice nyní čeká veledůležitý zápas s Hodonínem. „Každý musí začít u sebe, musíme se dát do kupy a udělat pro záchranu víc. Nepochopil jsem náš přístup, možná hrála roli nervozita, ale doufám, že si to hráči do dalšího zápasu uvědomí,“ uzavřel Radek Malina.

FK Frýdek-Místek - SK Hranice 5:0 (2:0)

Střelci: 12., 26 a 85 z pen. Hykel, 74. Kundrát (vlastní), 78. Rubý.

Rozhodčí: Jurajda - Dudek, Lukašík. ŽK: Obuch - Grygar. Diváků: 218.

Frýdek-Místek: Lasák – Michlík (60. Zupko), Massaniec, Velner, Coufal, Obuch (60. Janjuš), Bialek (46. Harušťák), Hykel, Gorčica (80. Kohut), Rubý, Neumann (72. Ogbu). Trenér: Martin Šrámek.

Hranice: Andres - Vavřík, Kuchař (31. Cverna, 53. Vymětalík), Ilič, Červenka - Grygar (72. Kunovský), Cagaš (31. Kundrát) - Koláček (72. Opatřil), Jasenský, Pak - Rolinc. Trenér: Radek Malina.