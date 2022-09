„Kluci už si ověřili, že prozatím nepropadáme, co se týče herního projevu. Nikdo nás nesemlel, že by to byla nakládačka. Jsme vyrovnaným partnerem, ale chybělo nám trošku víc klidu a kvality – umět zápasy vyhrávat, ne jen remizovat,“ říká bývalý kouč Otrokovic či Kozlovic.