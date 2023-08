V minulé sezoně patřil k oporám divizních Nových Sadů, nyní se stěhuje o patro výš. Dvacetiletý Dominik Opatřil i přesto, že nastupoval jako levý bek, dosáhl na kulatý počet deseti vstřelených branek a v tabulce střelců zaujal společnou devátou příčku. Teď se už ale připravuje s třetiligovými Hranicemi a s očekáváními vyhlíží, co mu přinese nejbližší budoucnost.

Dominik Opatřil v dresu Nových Sadů. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„To, že jsem dal tolik gólů, mě samozřejmě velmi příjemně překvapilo. Na druhou stranu mě to ale vždycky táhlo dopředu a bránit se mi úplně nechtělo. Využil jsem tedy toho, že jsme hráli ofenzivní fotbal a napadalo mi to tam. K té desítce mi ale pomohly i penalty, které jsem pak začal kopat," říká skromně tento dvacetiletý talent.

„Od přestupu čekám spoustu nových zkušeností a vyšší kvalitu a atraktivitu zápasů. To s sebou přináší i vyšší konkurenci na postech, ale tomu se budu muset přizpůsobit," dodal.

Určitou výhodou by pro něj mohlo být, že nepřišel úplně do neznáma. V mládí hrál totiž za výběry olomoucké Sigmy, a tak má v poměrně hodně klubech dost známých. Dle svých slov i zde znal před svým příchodech rovných pět hráčů.

Je to prostě krok vpřed

Nové Sady, odkud Opatřil přichází, jsou známy příjemnou, až rodinnou atmosférou, která panuje jak mezi hráči a realizačním týmem, tak v podstatě i mezi hráči, malými fotbalisty a fanoušky. Není proto divu, že se mu z tohoto olomouckého klubu neodcházelo úplně nejlépe.

„Není to pro mě úplně příjemné. Parta na Sadech byla naprosto skvělá. Beru to ale tak, že je to krok vpřed, který jsem buď teď nebo v blízké budoucnosti stejně udělat musel. Nebojím se ale, že by se beze mě teď klukům mělo přestat dařit," vysvětluje.

Tento borec však nemění jen klub, ale i soutěž. Z divize, tedy čtvrté nejvyšší české soutěže, se stěhuje do třetí nejvyšší MSFL. A jak sám říká, rozdíl byl cítit už při prvních trénincích.

„Kvalita, rychlost a důraz, to všechno je tady na trochu jiné úrovni. Už před přípravou jsem proto chodil běhat a cvičit, abych byl připraven a nebyl to pro mě úplný šok," popisuje.

Jak už bylo řečeno, má Dominik Opatřil teprve dvacet let. To znamená, že jeho raketový posun vpřed ještě zdaleka nemusí být u konce. Jaké jsou tedy jeho fotbalové ambice do budoucna?

„Kdyby to šlo, tak bych se dalšímu postupu určitě nebránil. Jsem stále mladý a času posunout se ještě o něco výš mám dost. Bude teď už jenom na mě, abych ukázal, jak na tom vlastně jsem. Přiznám se ale, že žádný strop, na který bych to chtěl dotáhnout, jsem si nenastavil. Uvidíme, co bude za rok, za dva nebo za pět," uzavřel.