Slovácko vyslalo do boje mladíky mezi 19 a 23 lety. Vyrovnal nejmladší z nich Filip Vecheta, který korunoval herní převahu hostů. Domácí ale ještě předtím mohla mrzet neproměněná další tutovka Jasenského, kterého našel kolmo za obranou Bezděk. „To by se soupeřem zamávalo,“ myslí si Matějka.

V samotném závěru první půle pak hostující stoper podcenil situaci. Hapal by šel sám na brankáře Borka a Aleš Kočí tak vyfasoval červenou kartu.

Po změně stran se tak domácí dostali na míč a začali být dominantnější. Jenže mladý stoper Kirschbaum zahrál ve vápně rukou a v 60. minutě šli po penaltě opět do vedení hosté. Prosadil se Libor Pernica.

Na 2:2 srovnával o deset minut později Cagaš, to však bylo ze strany Hranic vše. „Slovácko jsme pak přimáčkli, vyrovnali a chtěli to zlomit, ale v závěru Jasenský fauloval. Soupeř by možná šel sám na bránu, navíc měl Adam už jednu žlutou. Poměr sil se vyrovnal a hra také,“ pokrčil Roman Matějka rameny.

„Ve finále zasloužená remíza,“ uznal a nezapomněl pochválit brankáře Spurného: „Ve dvou situacích nás hodně podržel reflexivními zákroky.“

Po výborném vystoupení v poháru a remíze s exligovou Karvinou tak Hranice anglický týden zakončily další remízou v anglickém počasí. I tak si ale na stadion našlo cestu 425 diváků.

„Musím divákům poděkovat. Povzbuzují nás, podporují. Bohužel jsme je nepotěšili výhrou, ale jsme nováček, učíme se. Slovácko opravdu bylo kvalitním soupeřem,“ řekl Roman Matějka.

Změny v sestavě

Ten hrál tentokrát na dva útočníky a dal díky velmi kvalitnímu pohárovému vystoupení v základní sestavě šanci obránci Bezděkovi a mladíčkovi ze Sigmy Olomouc Koláčkovi.

„Bezděk si o to řekl jasně, hrál proti Karviné výborně, toho si člověk nemohl nevšimnout. Kolco také pracoval a rozhodli jsme se s trenérským týmem mu dát šanci, zasloužil si to. U mladých kluků je ale forma přeci jen nevyvážená a bude naskakovat se zkušenostmi. David Koláček má každopádně velký potenciál,“ zmínil Matějka.

Třetí domácí utkání v řadě odehrají Hranice v sobotu 27. srpna, kdy vyzvou Frýdek-Místek zatím neporažený sedmibodový Frýdek-Místek.

SK Hranice – 1. FC Slovácko B 2:2 (1:1)

Branky: 11. Jasenský, 70. Cagaš – 38. Vecheta, 60. Pernica.

Rozhodčí: Macrineanu – Bebenek, Šafrán. ŽK: Tilkeridis – Vincour, Polášek, Merdovič. ČK: 85. Jasenský (po 2. ŽK) – 45. Kočí. Diváci: 425.

Hranice: Spurný – Kuchař, Kundrát, Kirschbaum, Bezděk – Koláček, Jasenský, Cagaš, Beňa – Hapal, Rolinc. Trenér: Roman Matějka.