Cítím, že bylo na víc. První polovina podzimu byla co se týče bodového zisku lepší než ta druhá. Když jsem se přitom podíval před sezonou na los, předpokládal jsem, že to bude naopak. Poztráceli jsme body v zápasech, ve kterých jsme byli lepším týmem a ztrácet jsme neměli. Když nebudu skromný, měli jsme mít aspoň o čtyři body víc. Hlavně z trojlístku utkání se Znojmem, Frýdlantem a Vítkovicemi jsme vytěžili jen jeden bod. To je málo. Daleko lepší jsme byli i v zápase s Velkým Meziříčím. A také jsme odešli s prázdnou. Tohle mě mrzí. Dvacet bodů ale jinak není špatný výsledek.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Byli jste vlastně v roli jakéhosi Jánošíka – chudým jste body dávali, bohatým brali. Souhlasíte?

Ano, paradoxně jsme prohráli tam, kde jsme byli herně lepší než soupeř. Ve Frýdlantu to bylo o chloupek, Znojmo jsme přehrávali i v deseti lidech, zase jsme odešli s prázdnou. O Velkém Meziříčí už jsem mluvil. Byli jsme na tom lépe než soupeř. Ale pozor, myslím herně. Celkově lepší je ovšem ten, kdo dá více gólů. Samozřejmě na tom budu chtít zapracovat. Jako bychom vždy ztratili koncentraci, když jsme cítili, že jsme týmem, který by měl vyhrát. Nepohlídali jsme si okénka směrem dozadu.

Soutěž ze svého působení v Otrokovicích dobře znáte. Je někdo ze soupeřů, kdo vás na podzim překvapil?

Pozitivně mě překvapil Baník B. Ten nás doma jako jediný tým dokázal přehrát. Hlavně v prvním poločase, potom stáhli útočníka Smékala a hra se trošku srovnala. Venku nás přehrály Rosice a Zlín B. To jsou jediné zápasy, kdy jsme byli slabším týmem. Musím ale říct, že kombinačně byl na tom nejlépe Baník Ostrava B.

A co se týče vašich hráčů. Překvapil vás někdo svými výkony, je někdo, koho byste vyzdvihl?

Sázím na týmový výkon. Ale každý tým potřebuje lídry a cítil jsem, že máme strašně mladý tým. Takže vepředu jmenuji Kubu Rolince a vzadu stoperskou dvojici Markovič-Kundrát. Opravdu mile mě překvapil Radim Kundrát, jak nahradil zraněného Vencu Cvernu.

VIDEO: Byl to záměr, ale vyšlo to teda hezky, smál se Rolinc po trefě z rohu

Jak to vypadá s návratem klíčového stopera Cverny na hřiště?

Už začal trénovat, měl by se k nám připojit na zimní přípravu a uvidíme, jak se dokáže připravit na jarní část soutěže. Zranění samozřejmě nebylo lehké, šlo o natržený přední zkřížený vaz. To není nic na čtrnáct dní. Co ale vím, už je v plné zátěži, je totiž voják. Není to ještě fotbalová zátěž, ale už běhá a nabírá hrubou kondici. V lednu se připojí a začne trénovat.

Stoper Markovič má ligové geny. Do Hranic jsem se těšil, říká

Ve třetím kole se zranil také špílmachr Adam Jasenský. Zasáhne na jaře do hry?

To byla další rána. Přišli jsme o mozek týmu, konstruktivitu a druholigové zkušenosti. Právě díky naší týmovosti se nám ale podařilo i tohle zalepit. Přišel Vojta Pak (hostování ze Slovácka B, pozn. red.), který na křídle dělal svou práci. Šanci dostával mladý David Koláček, chytili se Honza Cagaš, který se bohužel v závěru podzimu zranil, a Josef Pančochář, kterého jako by polili živou vodou. Je fajn, že je konkurence. A pro mě je důležitý výkon na hřišti.

Adam JasenskýZdroj: Deník/Jan Pořízek

Dá se říct, že Hranice charakterizoval široký a vyrovnaný kádr?

Klukům jsme tu šanci chtěli dát. Nebyl jediný hráč z devatenácti, který by nenastoupil aspoň jednou v základní sestavě. Nikoho jsme neuvařili na půlroku na lavičce, všichni svůj prostor dostali. A nebylo to jen kvůli zraněním. Chtěli jsme jít touhle cestou.

Může být právě šířka kádru a to, že se někteří vrátí z marodky, příslibem ještě lepšího jara?

Stoprocentně věřím tomu, že jsme schopni jít výš. Bude to hodně těžká práce, sám vidíte, jak je tabulka vyrovnaná. Pokud vydržíme zdraví a vhodně to jedním, dvěma hráči doplníme, máme na vyšší postavení v tabulce.

Mluvíte o doplnění jedním nebo dvěma hráči. Prozradíte víc?

Na testy přijde více hráčů. Jména ale prozrazuji, až máme hráče podepsané, znáte mě. Něco se lidé dozvědí podle přípravných utkání. Máme rozjednané hráče, nějaké posily přijdou, aby byla konkurence. Uvidíme, jak se kdo uplatní, chytí v kolektivu a herně.

Co návraty hráčů z hostování?

Vrací se Dan Kuchař z Všechovic a Filip Vítek z Kozlovic. Uvidíme, jak se o to kluci poperou.

Za odměnu soustředění? Teprve se ukáže, jaká jsme parta, říká kouč Rolinc

Víte o někom, kdo tým opustí?

Vím, že nějaký odchod bude. Věřím, že nejde o nikoho z top klíčových hráčů. Může ale samozřejmě přijít nabídka ze druhé ligy, máme dost mladých nadějných hráčů. Sám jsem byl překvapený, jak to zvládla naše záloha. Pokud by tam nebyl Pepa Pančochář, hráli jsme s nejstarším záložníkem ve věku 20 let. Po zranění Adama Jasenského hrál na jeho postu výborně Adam Dittmer. Ale že se mladí kluci budou zvedat, to bychom měli očekávat.

Stihne se i Adam Jasenský po zranění zapojit do zimní přípravy?

Je po operaci křížáku, už začal rehabilitovat. Myslíme si, že do hrubé zátěže se vrátí v únoru. Když pánbůh dá, druhou polovinu jara už by mohl hrát.

Hranice jsou nejnavštěvovanějším týmem MSFL. Jak moc vám pomáhali výborní fanoušci?

A jezdili i ven! Dokázali udělat vždy vynikající atmosféru. Klukům to strašně pomáhá. Řekne se, že přijde hodně lidí. Jo, ale jde také o to, jaký čurbes kotel dokáže udělat. Myšleno v dobrém. Když budete mít tisíc lidí, kteří budou mlčet, a pak přijde padesát, kteří udělají atmosféru, je to úplně o něčem jiném. Taky proto k nám mohl přijet lídr z Kroměříže a byl rád, že neprohrál. Fanoušci jsou opravdu třináctým hráčem, když cítíte energii z tribuny, máte ji i na hřišti. V posledním zápase nám běhala husí kůže po zádech. Rozsvítilo se, ohňostroj, vyhrálo se 3:0. Nádhera. Pro takové emoce fotbal dělám.

OBRAZEM: Premiéra pod světly s ohňostrojem! Hranice přejely Kvítkovice