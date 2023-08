„Jdeme do toho společně. Chci týmovost a pracovitost, ať už to dopadne jakkoliv, chci, abychom ze zápasu odešli se vztyčenou hlavou a fanoušci byli spokojení,“ hlásí 48letý kouč před náročnou premiérou.

Jak se zrodil váš příchod do Hranic?

Bylo to hektické a na rychlo. Na Hranice jsem se chodil dívat už delší dobu. Bavili jsme se o tom, že v budoucnu by to mohlo být ve hře, nic ale nebylo hotové. Teď proběhla schůzka a dohodli jsme se.

Z Řepiště rychle do MSFL. Hranice mají nového trenéra

Jak se k vašemu odchodu postavilo Řepiště, kde jste se vlastně ohřál jen pár dní?

Měli jsme dohodu. Řepiště tvořilo úplně nový tým. Po té anabázi (kvůli sporům uvnitř klubu skončil kompletní tým včetně trenéra Zavadila a v pohárovém utkání s Prostějovem pak schytal debakl 0:26, pozn. red.) všichni odešli. Vedení vyvinulo enormní úsilí, aby to dalo do pořádku. Fakt se snažili, lidé z širšího okolí kolem Řepiště to nechtěli položit. Dohodli jsme se, ale byli jsme domluvení, že pokud by přišla nabídka z vyšší soutěže, upřednostníme sportovní hledisko a nebudou mi bránit. Vše, co jsme si řekli, platilo. Nebyl problém.

Jak byste popsal svou trenérskou cestu a filozofii?

Prošel jsem si to celé, vyzkoušel jsem si trénování od nejmenší přes žáky a dorost. Pak jsem se dal na mužskou dráhu. Vždy jsem se snažil to zakládat na týmovosti, úspěch jsme si vždy vypracovali tréninky. Na to chci sázet i v Hranicích. Půjdeme do toho společně, budeme pracovat, zlepšovat se, abychom hráli dobrý fotbal.

Říkáte, že hranický tým znáte. Jak byste ho charakterizoval?

Jsou tady šikovní hráči. Připadá mi, že v zápasech ze sebe nedostali to, co v sobě mají. Musíme to zlomit hned v prvním zápase a věřit si. Díky tomu bychom se mohli posunout. Tým je dobře složený, v hráčích je potenciál. Budu po nich chtít pracovitost a víc sebevědomí.

K týmu jste se připojil ve středu, v pátek hrajete první zápas. Co se dá hráčům za tak krátkou dobu naordinovat?

Aby měli dobře nastavenou hlavu, do zápasu dali všechno a hráli za Hranice tělem i duší. Jdeme do toho společně. Chci týmovost a pracovitost, ať už to dopadne jakkoliv, chci, abychom ze zápasu odešli se vztyčenou hlavou a fanoušci byli spokojení.

Kde byste chtěl vidět Hranice na konci podzimu?

Je to o práci, která bude vyžadovat nějaký čas. Nechceme hrát určitě vespod tabulky. Chceme se přiblížit co nejblíž středu tabulky.

Na závěr se zeptám, jako brankář jste působil v druholigovém Uherském Hradišti, je to tak?

Ano, byl jsem v Synotu, ale v tom nejlepším, po dobré přípravě, kdy jsem měl směřovat do druhé ligy, jsem se zranil. V té době to ještě nebylo s doktory ideální. Měl jsem natržený přední křížový vaz. Takže jsem tam neodchytal žádný mistrovský zápas, jen přípraváky. Pak jsem to ještě zkoušel a chytal za Rožnov nebo Valmez divizi. Už to ale nebylo na to, abych se dostal zpátky nahoru.