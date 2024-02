Stejně jako jeho další čtyři spoluhráči z dorostu nejen, že absolvoval s áčkem zimní přípravu, v jarní části sezony stoprocentně dostane prostor i ve třetí lize mezi muži.

„Myslím, že jsme to doplnili dobře. Sehráváme se s týmem a uvidíme, jestli si nás tréňa po sezoně vezme a zůstaneme v Hranicích, nebo zamíříme jinam,“ usmívá se Kunovský. „Příprava s trenérem Malinou je náročná, ale nese to ovoce. Však jste to viděl. Uvidíme, jak to půjde v sezoně,“ dodal.

Kunovský už dobře ví, co ho čeká. V minulém ročníku proti Kvítkovicím dokonce odehrál 87 minut a výrazně pomohl k výhře 3:1.

„Je to úplně něco jiného než dorost. Vše je rychlejší, hned vás soupeř dopresuje, nemáte čas si pohrát s balonem. Musíte ho dávat rychle, přesně, do nohy a hlavně se nezdržovat,“ vyjmenoval Kunovský.

Od koho z hranického kádru čerpá nejvíce zkušeností? „Já poslouchám všechny, nemůžu si přece nic dovolit ke starším. Každá rada je dobrá,“ zasmál se hranický odchovanec.

Ve druhém poločase přípravného utkání se Všechovicemi patřil k nejlepším na hřišti a právě jeho pěkná střela levačkou uzavřela skóre na konečných 9:0. „Povedlo se. Bylo to trošku nacvičené z tréninku. Někdy mi tam něco spadne,“ pokrčil skromně rameny.

Hranice zničily Všechovice 9:0. Dorostenci si řekli o šanci v MSFL

„Za cíl jsme měli dát pět gólů a vzadu udržet nulu. Góly navíc už byly jen třešničkou na dortu,“ hodnotil zápas, ve kterém jeho tým přejel divizního soupeře až nečekaně snadno.

„Čekali jsme, že budou klást větší odpor, ale hráli jsme dobře. Dávali jsme si to do nožky, jedničky fungovaly, dlouhé balony taky. Hlavně dal Zdraža tři góly, takže budou chlebíčky, těšíme se,“ nezapomněl jmenovat svého dalšího spoluhráče z dorostu Lukáše Zdražila.

„Všichni bychom se chtěli na jaře prosadit do kádru. Hlavně, ať se nám vyhýbají zranění,“ přeje si Radim Kunovský.

A dlouhodobé cíle? „Chtěl bych si zahrát ligu. Třetí liga je dost, ale mířím výš. Uvidíme, jak to půjde,“ uzavřel nadějný defenzivní fotbalista.