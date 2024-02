Fabrice Sami je 19letý ofenzivní fotbalista 1. SK Prostějov. Ten ho na podzim poslal hostovat do Lipové hrající krajský přebor, kde v devíti zápasech nastřílel čtyři góly a vrátil se na zimní přípravu do druholigového celku. Teď ho ozkoušely Hranice.

„Zajímavý mladý hráč. Nebojí se hrát jeden na jednoho, někdy dokonce ani jeden na dva,“ všiml si sportovní ředitel SK Hranice Marek Chudý. Nakonec však zatím o mladého hráče z Pobřeží Slonoviny zájem neprojevil.

„Vzhledem k postavení našeho týmu v tabulce by zřejmě nedostal tolik prostoru. Kdybychom hráli klidný střed, dávalo by to smysl. Nikoliv však v naší pozici. Určitě ho však budeme sledovat dál,“ nevyloučil Chudý příchod mladého Afričana v budoucnu.

„Musím poděkovat Prostějovu, panu Dudíkovi a sportovnímu řediteli 1. SK Balcárkovi. Oba se snažili najít způsob, jak vyjít Hranicím ohledně Fabriceho vstříc. Do budoucna mi dává spolupráce smysl,“ řekl Marek Chudý.

Druhým hráčem tmavé pleti, který by oblékl hranický dres, mohl být Liberijec Hamza Wilson. Taktéž teprve 19letý fotbalista agenta Lubomíra Kubici, bývalého mládežnického reprezentanta a naposledy kouče divizních Všechovic.

V Česku by šlo o jeho první angažmá, na jaře podle serveru Transfermarkt.de odehrál za tým Watanga FC dva zápasy v Konfederačním poháru CAF, africké obdobě Evropské ligy.

„Byl teď na zkoušce ve Valšimi, kde neuspěl. Pokud se s ním bude pracovat, má také velký potenciál,“ řekl k Hamzovi Marek Chudý.

Na jaře tak zatím africké hráče v dresu SK Hranice neuvidíme.

„Pokud chcete přivést do klubu, jako jsou Hranice cizince, musí jít opravdu o rozdílového fotbalistu, hotového hráče. Nemáme bohužel prostor, abychom v sezoně někoho zkoušeli. Věřím ale, že situace se už v příští sezoně změní, pracujeme na tom poctivě a tvrdě,“ uzavřel sportovní ředitel hranického klubu.