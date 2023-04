To nebylo vše. Z následného přímého kopu skóroval chytrým obstřelem zdi hlučínský kapitán Radim Plesník. Pro Hranice pohroma a takřka neřešitelná situace.

„Zvlášť proti tak silnému soupeři. Proti každému se těžko bude v deseti obracet skóre,“ mrzelo hranického trenéra Romana Matějku.

„Než přišel tenhle moment, zápas nevypadal vůbec špatně. Hráli jsme velmi slušně, vytvořili jsme si dvě gólové příležitosti,“ vzpomněl Matějka možnosti Vavříka s Kuchařem. Také na druhé straně ale Hranice podržel brankář Tomečka.

Snaha se domácím nedala upřít, stav 0:1 drželi až do 72. minuty, třetí gól dostali v nastaveném čase.

„Snažili jsme se být na balonu, nebylo to špatné, hráči dřeli. Byli jsme vyšťavení do nuly. Kluci si hrábli na dno, nemůžu jim nic vyčíst, vše ovlivnil jeden moment zápasu,“ řekl kouč Hranic.

„Jednou udělá chybu ten, podruhé další. Pakliže jsme kolektiv, poučíme se a jedeme dál. Nemá cenu to hrotit. Sám jsem málem rozbil desky, ale vyhráváme a prohráváme spolu,“ je si vědom Roman Matějka.

Mičola poprvé na lavičce

Poprvé od dohody s Hranicemi se na lavičce třetiligového nováčka objevil Tomáš Mičola. Bývalý hráč Baníku ši Slavie Praha ale do utkání po problémech s kotníkem nezasáhl.

„Doléčoval to a ještě mu to tejpujeme. Týden a půl netrénoval, pak byl na jednom, dvou trénincích. Poprvé byl s námi na lavičce, ale v deseti lidech jsem ho do hry nechtěl ani pouštět. Myslím, že by to hned nebyl zápas pro něj,“ vysvětlil Roman Matějka.

„Uvidíme, kdy ho dokážeme dostat do hry,“ dodal trenér.

Už v sobotu Hranice čeká další přetěžký soupeř. V Ostravě se postaví béčku Baníku.

„Čekám od nich ještě více než od Hlučína. Když jsem viděl poslední zápas Baníku právě s Hlučínem (remíza 0:0), hosté se jen bránil a remízu uhrál se štěstím. Co se týče nátlakové a kombinační hry, je Baník nejlepší ve třetí lize,“ je si vědom Matějka.

Zároveň nehází flintu do žita. „Nejedeme tam ale prohrát, to ani nejde. Je to kulaté, vždy můžeme soupeře porazit,“ uzavřel kouč.

SK Hranice – FC Hlučín 0:3 (0:1)

Branky: 33. Plesník, 72. Wala, 91. Praus.

Rozhodčí: Dedek – Proske, Dudek. ŽK: Tomšů, Ptáček. Diváci: 235.

Hranice: Tomečka – Vavřík, Kundrát, Kuchař, Grygar (81. Cverna), Beňa (64. Vymětalík), Cagaš, Koláček (73. Marek), Rolinc (81. Dittmer), Markovič, Hapal (73. Berčík). Trenér: Matějka.