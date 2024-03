Rozhodli jsme se ve čtvrtek, kdy se nám zdál být psychicky připravený,“ prozradil Malina.

„Nemám ve zvyku někoho dávat dolů, když celou přípravu dřel a makal. Vyříkali jsme si to s ním i s novým gólmanem Andresem,“ doplnil trenér Hranic.

V jarní premiéře pod umělým osvětlením hranického stadionu branka nepadla. „Byl to bojovný zápas v dobrém tempu. V první půlce jsme byli herně lepší, vytvořili jsme si převahu i nějaké přečíslení, avšak chyběla nám finálka,“ mrzelo Malinu.

Kunovský roste pro MSFL. Hlavní, že budou chlebíčky, smál se po kanonádě

Po změně stran totiž začal kousat soupeř, kterému patřilo páté místo tabulky. Ani Hlučín se však prosadit nedokázal.

„Druhý poločas byl vyrovnaný, soupeř tam měl pasáž, kdy byl nebezpečný. My měli jednu gólovou možnost, když Jasenský trefil jen gólmana. Byl to remízový zápas, kdo by dal gól, vyhrál by,“ měl jasno Radek Malina. „Bylo to hodně bojovné utkání a chlapi to odmakali. Škoda, že jsme se nedostali do vedení v první půli,“ uzavřel.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

SK Hranice – FC Hlučín 0:0

Rozhodčí: Vejtasa – Slováček, Svoboda. ŽK: Grygar – Kania, Moučka, Kolaska. Diváci: 416.

Hranice: Tomečka - Vavřík, Cverna, Kundrát, Červenka (69. Kunovský) - Vymětalík (84. Zdražil), Grygar - Koláček, Jasenský, Opatřil (60. Pak) – Rolinc. Trenér: Malina.

Hlučín: Murín – Kobza, Praus, Stoklásek, Kolaska – Hasala – Moučka, Mládek (63. Havránek), Kovala, Kania (75. Šindler) – Buchvaldek. Trenér: Woznica.