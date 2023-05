Třetí plichta v řadě. Fotbalisté SK Hranice v úterní dohrávce 24. kola MSFL remizovali s Blanskem 1:1. O vyrovnání domácího „Eskáčka“ se postaral ve druhém poločase Ondřej Berčík, který naskočil na pravém kraji zálohy tentokrát místo Petra Vavříka.

Fanoušci SK Hranice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Ivan Němeček

Zimní posila Hranic se prosadila v 57. minutě. „Ještě předtím měl obrovskou příležitost Radim Kundrát. V devadesáté minutě pak zase z malého vápna neskóroval Dittmer, to by bylo hotovo. Gólman reflexivně zasáhl,“ pochválil Nešetřila v bráně soupeře hranický trenér Roman Matějka.

Jinak ale kouč domácích přiznal, že kombinačně byl soupeř lepší. „Na tutovky to bylo asi 3:1 pro nás, ale v prvním poločase jsme byli určitě slabším týmem. Blansko nás překombinovávalo a gól dalo po krásné akci na jeden dotek,“ vyzdvihl Matějka i trefu Šedivého z 19. minuty.

„My jsme kazili jednoduché přihrávky a nedokázali se udržet na míči,“ nebyl trenér spokojen.

Zlepšení přišlo dle jeho slov po změně stran. „Soupeř byl kombinačně lepší, ale nahrazovali jsme to běháním a bojovností. Vytvořili jsme si tlak spíše ze standardek, které jsme měli nebezpečné,“ řekl kouč.

První zápas pravdy

V extrémně vyrovnané tabulce MSFL se tak Hranice zařadily k triu Kvítkovice, Vrchovina a Frýdlant nad Ostravicí. Všechny čtyři týmy mají shodně 29 bodů a můžou být zataženy do boje o záchranu. „Bude to válka až do posledního kola,“ ví Matějka.

Už v pátek přijde další z extrémně důležitých zápasů. Hranice přivítají v 19 hodin, které má v tabulce o bod více a o zápas méně.

„Uvidíme, bude to jedenáct chlapů proti jedenácti, dvě brány a jeden míč. Soupeře máme načteného, budeme chtít doma vyhrát,“ uzavřel Roman Matějka.

SK Hranice – FK Blansko 1:1 (0:1)

Branky: 57. Berčík – 19. Šedivý.

Rozhodčí: Kostelník – Svoboda, Poláček. ŽK: Beňa, Hapal. Diváci: 420.

Hranice: Tomečka - Kuchař, Kundrát, Markovič, Beňa - Vymětalík, Grygar – Berčík (74. Vavřík), Rolinc (74. Dittmer), Koláček (83. Marek) – Hapal. Trenér: Matějka.