Domácí gólman Andres totiž penaltu chytil. „Odčinil chybičku před druhou brankou. Pak jsme to uhráli, chtěl bych vyzdvihnout, že jsme pak soupeře už do ničeho nepustili,“ oddechl si Malina.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Jeho tým měl dobrý vstup do zápasu, šel do vedení po brance Jasenského. Beskydský celek však měl přichystanou odpověď, na 1:1 srovnával hned za čtyři minuty Juříček. „Projevilo se to, že jsme tak dlouho nevyhráli, vysvobodila nás až situace před poločasem,“ zmínil lodivod Hranic.

Kunovský minutu před odchodem do šaten prodloužil na Červenku, který domácím vrátil vedení. Po změně stran navíc eskáčko šlo díky brance Cagaše do trháku.

„Jenže Frýdlant prostřídal, přišli čerství a zkušení hráči. Vypadalo to, že zápas máme pod kontrolou, měli jsme tam stejně jako v prvním poločase dva, tři úniky, které jsme bohužel nedotáhli. Pak soupeř snížil a přišla velká nervozita,“ popisoval Radek Malina.

Vše vyvrcholilo situací z 83. minuty. „Byla to takový trma vrma po centru. Když to dopadlo tak, jak to dopadlo, je to zlatá ruka. Pokud by to skončilo jinak, máte na hřišti o chlapa méně. Fotbal přináší různé situace, nic nejde nalajnovat,“ pokrčil Malina rameny.

Euforie byla po závarečném hvizdu a výhře 3:2 o to větší, že Hranice ukončily sedmizápasové čekání na body. Stále tak zůstávají ve hře o 14. pozici, znamenající jistotu záchrany v MSFL.

„Jsou to strašně cenné body. Musíme si zachovat nastavení, které jsme měli v tomto zápase, čeká nás další těžký zápas,“ říká Radem Malina před středeční domácí bitvou s desátými Rosicemi (18.00).

SK Hranice – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 3:2 (2:1)

Branky: 5. Jasenský, 44. Červenka, 64. Cagaš – 9. Juříček, 74. Teplý.

Rozhodčí: Cieslar – Machorek, Grečmal. ŽK: Škorik, Literák (Frýdlant). ČK: 83. Vavřík (Hranice). Diváci: 250.

Hranice: Andres – Vavřík, Kundrát, Ilič, Červenka (86. Kuchař) – Grygar, Cagaš (75. Vymětalík) – Koláček (75. Opatřil), Jasenský, Kunovský (75. Pak) – Rolinc (58. Zdražil). Trenér: Malina.