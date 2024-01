Ten se po podzimu rozloučil s výraznými jmény posledních let. V týmu tak skončil 31letý útočník Lukáš Hapal.

„Pomohl nám vystřílet postup do MSFL. Podniká, nemá to časově jednoduché a asi zakotví někde, kde bude mít menší počet tréninků,“ prozradil Chudý.

V Hranicích nebude pokračovat ani 26letý stoper Filip Markovič. Zamířit by dle informací Deníku mohl do divizní Břidličné.

„Přišel z Otrokovic a byl to základní stavební kámen v divizní sezoně. Ale také ho limituje jeho práce. Není schopný zvládnout tréninky alespoň čtyřikrát týdně, jak potřebuje trenér,“ vysvětluje Marek Chudý.

Končit by měl i 23letý krajní obránce Jan Beňa, který do Hranic přišel z divizního Přerova. Ten by o návrat levého beka hodně stál.

„Dávalo nám logiku pustit kluky, kteří nejsou místní, dojíždějí a jsou finančně lépe ohodnoceni,“ řekl sportovní ředitel hranického klubu. „Poděkovali jsme jim, zatleskali a patří jim obrovský dík,“ dodal.

„Tým se mi výsledkově i herně ke konci sezony líbil. Když se na podzim podíváme pořádně, nepouštíme úplně kluky ze základní sestavy. Dáme šanci mladým, ať se o to porvou a máme tam hráče na zkoušku,“ věří Marek Chudý.

Mladí se Hranicím nevraceli do mužského fotbalu

Právě šestice dorostenců, která dostává šanci v přípravě na jarní část sezony, bude mít jedinečnou možnost dostat v MSFL svou šanci a prostor. Zapracovat do kádru vlastní mladé odchovance – to by dle Chudého měla být cesta, kterou se Hranice musí vydat.

„Chceme dát větší příležitost dorazovým hráčům z naší kategorie U19. V létě nám přecházejí k mužům a chceme, aby s nimi absolvovali kompletní přípravu. Zatím se nám výkonnostně moc nevraceli do mužského fotbalu, chceme to změnit vyzkoušet tuto variantu,“ uvedl Chudý.

Důvod to má, v dnešní době pochopitelně, také ekonomický. „Pokud chcete mít široký kádr, musíte ho zaplatit. My jsme se rozhodli jít jinou cestou, doplňovat náš kádr našimi dorostenci,“ zopakoval Chudý.

Jistým vzorem, jak ustálit zajímavý kádr, který stabilně bude působit ve třetí nejvyšší soutěži, nachází hranický funkcionář v nedalekém Uničově.

„Nemáme to postavené jako Uničov. Tam hrají hráči dlouho pospolu, spoustu let hrají na špici MSFL a skoro s totožnými hráči. My si musíme tým postupně podobně vybudovat, abychom to mohli řešit podobně. Jdeme tedy cestou si někoho vychovat, zkusit kádr stabilizovat,“ doplnil Marek Chudý.

Další dvě jména na zkoušce

Trenér Radek Malina již na úplném začátku přípravy odtajnil dvojici mladých útočníků, která se s týmem momentálně připravuje a zabojuje o místo v sestavě – Slováka Ivo Pištěka a novosadského Martina Ambrože.

Dalšími hráči na zkoušce jsou krajní obránce z Heřmanic Vojtěch Nevola a nebo 19letý křídelník, který prošel mládeží Opavy či Hlučína, Tomáš Montag.

„Druhý jmenovaný se jeví hodně dobře, posledního tři čtvrtě roku strávil v akademii v Portugalsku,“ prozradil závěrem Marek Chudý.

