Sedm soupeřů v rozpisu přátelských zápasů by mělo ještě průběžně doplnit pár přípravných zápasů. „Začneme nabíráním fyzického objemu, pak už nás čekají první přáteláky, začneme divizními soupeři, poté nás čekají dva týmy ze druhé slovenské ligy,“ naráží Malina na domácí souboj s Považskou Bystricou a následný souboj na půdě Liptovského Mikuláše.

Ten už bude součástí krátkého dvoudenního soustředění právě na Slovensku. „Čekají nás tam čtyři tréninkové jednotky, zápas a stmelovačka,“ potvrdil Radek Malina.

Pobyt v Liptovském Mikuláši domluvil ještě v době, kdy byl na lavičce tamního Tatranu Ján Haspra. Toho však v listopadu nahradil bývalý reprezentant Stanislav Varga.

„S Jánem jsme spolu působili ve Slovácku, tak jsme se domluvili. Naštěstí asi v Liptovském Mikuláši po jeho odchodu dostali dobré instrukce, takže vše platí,“ pousmál se Radek Malina.

„Kluci říkali, že prý dlouho nebylo soustředění. Je v dnešní době ranec, odjet někam na týden, tak jsem přes kamaráda domluvil právě tohle,“ vysvětlil hranický lodivod.

Na týmu byla deka, přiznává Malina. Hranice posílí levý obránce

Mládí do útoku?

Do přípravy se v Hranicích připojí i pětice dorostenců a zatím tři hráči na zkoušku. Přijít by měl také již avizovaný levý obránce. „Tam máme něco rozpracovaného. Uvidíme, co ještě dál vypluje za možnosti z okolních druholigových týmů,“ nastínil Malina.

O šanci v MSFL se jistojistě poperou dva zajímaví mladí útočníci. Prvním z nich je Martin Ambrož z Nových Sadů.

Ten přicházel do divize coby sotva plnoletý kanonýr, který v předešlé sezoně v I. A třídě nasázel 31 branek. Na podzim jich o dvě soutěže výš zvládl v 19 letech šest.

Druhou by mohla být zahraniční posila. Stále 19letý útočník Ivo Pištěk prošel mládeží Slovanu Bratislava a naposledy působil v Dubnici nad Váhom.

„Viděl jsem ho v přípravném zápase Kroměříže, kde ho taky zkoušeli. Máme na něj doporučení, uvidíme,“ okomentoval potenciální posilu Radek Malina.

Ten už dříve avizoval, že výrazné změny v kádru neočekává. „Chceme nové hráče vidět v přípravě, osahat si je, sledovat je v akci. Máme široký kádr. Na stávajících hráčích bylo vidět zlepšení a zápal. Budu samozřejmě rád, když se kousnou a nikoho na svůj post nepustí,“ pousmál se Radek Malina.

Přípravné zápasy SK Hranice:

Hranice – Polanka nad Odrou (20.1., 11.00)

Hranice – HFK Olomouc (27.1., 14.00)

Hranice – Vsetín (3.2., 11.00)

Hranice – Považská Bystrica (10.2., 11.00)

Liptovský Mikuláš – Hranice (17.2.)

Hranice – Všechovice (24.2., 11.00)

Frýdek-Místek – Hranice (2.3.)