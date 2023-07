„Děkuji mu i touto cestou za to, jak pomohl. Chce jít jinam. Svou práci a povinnost ke klubu si splnil na sto procent. Ať se mu daří v dalším působišti,“ řekl Roman Matějka. Šikovný křídelník by se měl přesunout na hostování k ambicióznímu nováčkovi krajského přeboru z Bělotína.

Bývalý hráč Baníku Ostrava či pražské Slavie Tomáš Mičola přicházel do týmu na jaře a chtěl v Hranicích ještě vyzkoušet třetí nejvyšší soutěž, vinou zdravotních problémů však odehrál jen 35 minut symbolicky na hřišti béčka Baníku. Pak své působení v MSFL ukončil.

„Je to fotbalista, skvělá povaha. Pracoval, jak profesionál pracovat má. Návyky měl skvělé – zakončení, dohrávání situací. Ale po každém těžším tréninku šel tahat vodu z kolen. Bylo to přes bolest, podle mě tělo už řeklo dost,“ myslí si Roman Matějka.

Volné přestupy využilo v kraji dalších 56 hráčů. Kdo kam přestoupil?

O místo zabojují i nové tváře

Ten má v přípravě k dispozici celkem 25 hráčů včetně tří dorostenců z kádru hranické devatenáctky – Radim Kunovský, Vojtěch Pečeňa a Marek Šíbal už si první starty za A-tým připsali v uplynulé sezoně. Z dorostu pak k mužům přechází další dvojice mladíků.

A posily? Matějka vyzkouší levého beka Nových Sadů Dominika Opatřila, který v divizi nastřílel jedenáct branek a mohl by být zajímavým doplněním kádru.

Ze staršího dorostu Sigmy Olomouc se do Hranic vrací kmenoví hráči – záložník Martin Skalský a obránce Tomáš Cubo. Dalším 19letým hráčem ze Sigmy, který by mohl posílit „Eskáčko“, je Jakub Slatinský.

Šanci v přípravě dostane i 24letý obránce HFK Olomouc Petr Červenka, který už si MSFL zahrál v dresu Otrokovic. Pozitivní zprávou pro Matějku jsou návraty Vojtěcha Paka a zkušeného záložníka Adama Jasenského po zranění.

Mirvald chce v MSFL do základu: Kozlovice? Nevím, co by se muselo stát

Kouč chce "jízdu"

Hraničtí fotbalisté odstartují letní přípravu v pondělí 10. července a makat budou každý den kromě nedělí – buďto je čeká trénink na hřišti (žádné speciální výběhy v lese či makání v posilovně), nebo zápas.

Povinné individuální plány Roman Matějka svým svěřencům před prvním srazem nedával. „Bylo to na každém. Měli jsme strašně moc zraněných. Potřeboval jsem, aby si kluci vyčistili hlavy, vylízali se z bolístek, odpočinuli si a naladili se na další sezonu,“ vysvětluje Roman Matějka.

A na co se hranický lodivod chce zaměřit? Jaké nedostatky odhalila nováčkovská sezona Hranic v MSFL?

„Ukázala mi, že na začátku jara jsme moc připravení nebyli. Chyběly mi důraz, agresivita, zápal v srdci jít na plac válčit. To se postupem zlepšovalo. Závěr sezony už byl lepší, ale v úvodu jako bychom nebyli schopni naskočit na prvoligové tempo,“ řekl Matějka, který tak chce do nového ročníku vstoupit v co nejlepším světle.

„Musíme být dřív nastartovaní, nachystaní v hlavách. Dosáhneme toho maximální intenzitou v přípravě. Je potřeba se trošku dokopat a domlátit i v tréninku. Potřebuji jízdu,“ uzavřel Roman Matějka.

Přípravné zápasy SK Hranice:

So 15. 7. Valašské Meziříčí - Hranice (10.00, Lhotka n. B.)

St 19. 7. Kozlovice - Hranice (čas bude upřesněn)

So 22. 7. Povážská Bystrica - Hranice (11.00)



MOL Cup – předkolo:

So 29. 7. Všechovice – Hranice (17.30)



MSFL – 1. kolo:

Pá 4. 8. Hranice – Zlín B